ועדת החוץ והביטחון קיימה היום (רביעי) דיון מקיף בשתי הצעות חוק העוסקות בתופעת ההברחות שלא דרך מעברי גבול, תוך התמקדות בשימוש הגובר ברחפנים זולים וזמינים להברחת אמצעי לחימה, סמים וכספים לתוך שטחי מדינת ישראל.

ח"כ עמית הלוי, יוזם אחת ההצעות, הבהיר בפתח הדיון: "תופעה זו הלכה והתרחבה ביתר שאת מאז השימוש המסחרי ברחפנים זולים וזמינים לכל אדם היכולים לשאת עשרות קילוגרמים". במהלך הדיון הוסיף הלוי כי "המציאות בשטח מחייבת זאת, איננו מתמודדים עוד עם עשרות רחפנים בשבוע, אלא עם מאות רחפנים מדי שבוע ואלפים מדי חודש".

שתי הצעות חוק על השולחן

ההצעה הראשונה היא הצעה ממשלתית המבקשת לקבוע עבירה חדשה של הכנסת דבר לישראל או הוצאתו ממנה שלא כדין ולא דרך תחנת גבול, ועונשה עד 7 שנות מאסר. העבירה תחול על כל העברת דבר דרך גדר הגבול ועל כל מי שנטל חלק בהברחה.

ההצעה השנייה היא הצעה פרטית של ח"כ הלוי, המבקשת לקבוע כי אדם המבצע עבירת הברחה שלא בתחנת גבול פוגע בביטחון המדינה ובריבונותה, ועונשו יהיה מאסר 15 שנים. עוד מוצע לקבוע כי סיכול ומניעה של עבירה זו יהיה בין ייעודיו ותפקידיו של שירות הביטחון הכללי.

ח"כ הלוי ביקש למזג את שתי ההצעות תוך קביעת עונש המאסר על 10 שנים והותרת ההוראה המתקנת את תפקידי השב"כ. אולם הייעוץ המשפטי לוועדה טען כי לאור העובדה שההצעה הפרטית כוללת הוספה לתפקידי השב"כ, ומאחר שהיא עברה קריאה טרומית בלבד, לא ניתן למזג אותה במלואה להצעה הממשלתית שעתידה לעלות לקריאה השנייה והשלישית.

"פגיעה חמורה בריבונות המדינה"

בדברי ההסבר להצעה הפרטית נכתב כי "ההברחות אל תוך שטחי מדינת ישראל דרך גבולותיה השונים מהוות פגיעה חמורה בריבונותה ובביטחונה של המדינה. כך, מעבר להברחות בנקודות הגבול המוגדרות, מתבצעות בישראל כל שנה מאות הברחות בגבולות, ובהן מוברחים אמצעי לחימה, סמים, כספים ואנשים".

נציג המשטרה אמר בדיון: "ההברחות והכנסת אמצעים לתוך מדינת ישראל הפכו בשנים האחרונות לתופעה רחבת היקף. למעשה, מדובר באחד המקורות המרכזיים לכניסת נשק לתוך המדינה ולהצטיידות של גורמי טרור וארגוני פשיעה. הנשק הזה אולי מופנה היום לזירה פלילית, אבל מחר הוא עלול להיות מופנה לזירה אחרת לחלוטין".