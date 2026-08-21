יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, פרסם היום (יום שישי) את תגובתו הראשונה להחלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו להדיחו מהליכוד. ההחלטה התקבלה בעקבות השיבושים הקשים שאירעו אתמול בנמל התעופה בן גוריון. "אני הייתי בליכוד לפני ביבי ואני אשאר אחרי ביבי", כך השיב עידן בחריפות.

מעבר לתגובתו להדחה, עידן גם הזהיר כי הקריסה שהתרחשה אתמול בנתב"ג עשויה לחזור על עצמה. "לא נעבור את החגים אם לא יהיה גיוס עובדים. חבל על הזמן, שלא יגידו לא אמרתי", הבהיר.

אתמול (יום חמישי) נתקעו המוני נוסעים בנתב"ג בשל שיבושים חמורים שכללו השבתה מוחלטת של עמדות הצ'ק-אין והקפאה זמנית של נחיתות בשדה התעופה. הפעילות השוטפת חודשה בהדרגה רק לאחר שלוח הטיסות סודר מחדש.

בעקבות המשבר החליפו רשות שדות התעופה וועד העובדים האשמות הדדיות. ברשות תקפו בחריפות את ההחלטה לפתוח בשביתה באחד מימי השיא של עונת הקיץ, כאשר עשרות אלפי נוסעים נפגעו. מנגד, בועד העובדים טענו כי הגורם לשיבושים הוא משבר חמור בכוח האדם, שעליו הם התריעו שוב ושוב בפני הנהלת הרשות.

בריאיון שהעניק עידן אתמול לכאן חדשות, הוא טען כי למעשה הנהלת הרשות היא שהכריזה על השביתה ולא הוועד. "המשמרת הייתה אמורה להסתיים בשעה 11:00 בבוקר, והודענו שהסבלים קורסים ולא יכולים לעבוד 12 שעות", הסביר עידן.

לדבריו, "משמרת הצהריים הייתה אמורה להגיע בשעה 13:00, וההנהלה התבקשה להקדים אותה בשעתיים. אם הם היו עושים זאת, לא הייתה שביתה". עידן הוסיף וטען: "אנחנו לא עצרנו אף טיסה".

אמש, בעקבות הכאוס בנמל התעופה, החליט ראש הממשלה נתניהו על הדחתו של עידן ממפלגת הליכוד. על פי ההודעה שפרסמה המפלגה, נתניהו החליט להדיח את עידן "בעקבות השביתה הפרועה והלא חוקית בשדה התעופה שפגעה באזרחי המדינה וגרמה נזק למשק".

יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שעידן מוצא עצמו במרכז סערה פוליטית. לפני כשנה וחצי, בתקופת המחאה על הרפורמה המשפטית, הכריז עידן על השבתת נמל התעופה בן גוריון בשיחת טלפון שתועדה ועוררה תגובות רבות. אז טען עידן כי הכל היה מתואם עם ראש הממשלה, אך בסופו של דבר בית הדין של הליכוד החליט שלא להדיחו לאחר שהביע חרטה.