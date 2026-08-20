משבר חריף פרץ היום (יום ה') בנמל התעופה בן גוריון, כאשר מערך קליטת הנוסעים נעצר כמעט לחלוטין באחד הימים העמוסים ביותר בשנה. שרת התחבורה מירי רגב הגיבה בחריפות למצב והורתה להנהלת רשות שדות התעופה לפנות לבית הדין לעבודה.

"הנחתי את הנהלת רשות שדות התעופה לעתור לאלתר לביה"ד לעבודה כנגד ועד העובדים על מנת לאלץ אותם לעצור את השביתה הבריוניות והלא חוקית", נמסר ממשרדה של השרה. רגב הוסיפה והזהירה: "מי שקיבל את ההחלטה לקחת את עשרות אלפי אזרחי ישראל כבני ערובה, ישלם מחיר כבד".

המשבר החל בשעות הצהריים המוקדמות, כאשר למעלה ממאה אלף נוסעים ויותר משש מאות טיסות הושפעו מהשיבושים. עמדות הרישום לטיסות קיבלו הנחיה להפסיק את הפעילות, דבר שיצר עומסים כבדים באולמות הנוסעים, תורים ארוכים בבדיקות הביטחון ועיכובים של שעות רבות בחלוקת המזוודות.

המערכות התפעוליות בשדה התעופה הגיעו לתפוסה מלאה, ומטוסים שנחתו נותרו ברחבות החנייה ללא אפשרות להעביר את המזוודות למערך המיון. ההנהלה נאלצה להכריז על "אירוע משברי" רשמי לאור הקשיים המצטברים. תעלת המיון הגיעה לתפוסה מרבית ולא יכלה לקלוט מזוודות נוספות, מה שהוביל להנחיה מיידית להפסיק את הרישום לטיסות.

צוותי הקרקע ועובדי הדלפקים לא יכלו להגיב למצוקת הנוסעים המתוסכלים, כאשר היעדר עמדות חנייה פנויות למטוסים יצר שרשרת עיכובים שהשפיעה גם על הטיסות הנכנסות. חלק מהמטוסים שנחתו לא יכלו לפרוק את המזוודות, והכבודה נותרה תקועה ברחבות.

רשות שדות התעופה האשימה את ועד העובדים בשיבושים מכוונים הפוגעים בציבור, ודרשה לחזור מיידית לעבודה סדירה. ההנהלת הבהירה כי אם העיצומים לא ייפסקו, תוגש פנייה דחופה לבית הדין לעבודה להוצאת צווי מניעה.

מנגד, איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות דחה בתוקף את הטענות. בהסתדרות טענו כי מדובר בקריסה צפויה הנובעת ממחסור חמור ומתמשך בכוח אדם, היעדר היערכות נאותה לעומסי הקיץ ושחיקה קיצונית של העובדים הנדרשים לעבוד מאות שעות נוספות מדי חודש.

הביקורת על מחסור בכוח האדם אינה חדשה. גורמים בשטח מזהירים מזה חודשים על פער של כארבע מאות עובדים במיון ובשינוע. הרקע כולל מודל העסקה בעייתי ברשות שדות התעופה, שבמסגרתו מפוטרים עובדים ארעיים מדי חורף כדי למנוע ממנם להגיע לקביעות, מה שגורם לתחלופה גבוהה ולחוסר נכונות של עובדים לחזור בעונת הקיץ. יו"ר ועד העובדים, פנחס עידן, פנה כבר בחודש יוני לדרגים הבכירים והתריע מפני פיטורי כ-250 עובדים ארעיים, תוך אזהרה כי המערכת תתקשה להתמודד עם עומסי אוגוסט.