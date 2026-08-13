חברת התעופה הלאומית אל על הודיעה היום (יום ה') על ביטול הקמתו של קו טיסות ישיר לעיר הבירה האנוי שבוייטנאם, שהיה אמור להיכנס לפעילות החל מחודש אוקטובר הקרוב. הביטול בא בעקבות הודעה מגורמי הביטחון הישראליים, הפועלים על פי הנחיות שירות הביטחון הכללי והאחראים על אבטחת התעופה במדינת ישראל, לפיה לא ניתן יהיה להעניק את האישורים הביטחוניים הנחוצים להפעלת קו זה באמצעות מטוסים וצוותי אוויר ישראליים.

החלטת הביטול מתקבלת לאחר שהחברה פעלה בהתאם לנהלים המקובלים וקיבלה אישורים עקרוניים מכלל הגורמים הרלוונטיים, לרבות מגורמי הביטחון, טרם הכרזתה הרשמית על פתיחת היעד החדש במזרח הרחוק.

בהודעת החברה צוין כי לאחר שהושלמה ההיערכות התפעולית והמסחרית במלואה והושקעו משאבים רבים בהכנות להשקת הקו, הגיעה הודעה מפתיעה מגורמי הביטחון לפיה לא ניתן לאשר את הטיסות במתכונת שתוכננה. בהיעדר האישורים הביטחוניים הנדרשים, לא נותרה לחברה ברירה אלא לבטל את פתיחת הקו.

דובר אל על מסר: "בשל היעדר אישורים מגורמי הביטחון של מדינת ישראל המונחים על ידי השב״כ - אל על נאלצת לבטל את פתיחת הקו להאנוי".

בהמשך ההודעה פורטה השתלשלות האירועים: "ההחלטה התקבלה לאחר שגורמי הביטחון של מדינת ישראל, הכפופים להנחיות שירות הביטחון הכללי והאמונים על אבטחת התעופה הישראלית, הודיעו כי לא ניתן להעניק את האישורים הנדרשים להפעלת הקו באמצעות מטוסים וצוותים ישראליים. בטרם הכריזה אל על על פתיחת הקו, פעלה החברה כבשגרה וקיבלה אישורים עקרוניים מהגורמים הרלוונטיים, בינהם גורמי הביטחון. לאחר שהשלימה החברה את ההיערכות התפעולית והמסחרית והשקיעה משאבים אדירים, נמסר מגורמי הביטחון כי לא ניתן לאשר את הטיסות. בהיעדר אישורי הביטחון הנדרשים להפעלת הקו כסדרו, לא נותרה ברירה אלא לבטל את פתיחתו".

החברה פנתה לנוסעים שכבר רכשו כרטיסי טיסה ליעד זה והציעה להם מספר אפשרויות פיצוי ושינוי גמישות. על פי ההודעה: "אנו מתנצלים בפני הנוסעים שרכשו כרטיסים ומציעים מדיניות שינויים גמישה הכוללת מספר אפשרויות: טיסה להאנוי דרך בנגקוק עם טיסת המשך בחברה זרה, ללא עלות נוספת; שינוי ליעד אחר ממגוון יעדי אל על, באותם תאריכים וללא עלות נוספת; החזר כספי מלא או שובר זיכוי למימוש עתידי".

בחברה הבהירו כי ביטול הטיסות בפועל יתבצע בהדרגה בהתאם למועדי ההמראה שתוכננו, והנוסעים שהזמינו כרטיסים יקבלו הודעה אישית בנושא החל מהשבוע הבא.