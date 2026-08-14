נמל התעופה בן גוריון התמודד הבוקר (יום שישי) עם עומס תפעולי חריג, כאשר בפרק זמן של שלוש שעות בלבד נחתו והמריאו כ-90 טיסות. הצטברות הטיסות בחלון זמן מצומצם יצרה לחץ כבד על מערך התפעול בנמל, והשפיעה על קצב הטיפול במטוסים, על זמני ההמתנה ועל פריקת המזוודות.

דוברות רשות שדות התעופה מסרה כי הצבר נוצר כתוצאה משילוב של גורמים: היקפי הפעילות הגבוהים המאפיינים את עונת הקיץ, עומסי תעבורה והגבלות במרחב האווירי באירופה - בעיקר ביוון - וכן נוכחות מטוסי התדלוק של חיל האוויר האמריקני. כאשר מספר רב של טיסות מגיע בסמיכות זמנים, זמינות מצומצמת של עמדות חניה פוגעת בגמישות התפעולית ומגבירה את הלחץ על צוותי הקרקע. כ-90 אלף נוסעים צפויים לעבור היום בנתב"ג האתגר התפעולי משמעותי במיוחד היום, כאשר כ-90 אלף נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בטיסות נכנסות ויוצאות. השילוב בין היקף הפעילות הגבוה, צבירת הטיסות והאילוצים התפעוליים משפיע על כלל שרשרת הטיפול ועלול להתבטא בעיכובים ובזמני המתנה, בין השאר בהגעת המזוודות למסועים. כזכור, רשויות התעופה ביוון הטילו בימים האחרונים הגבלות על מספר הטיסות המורשות לעבור במרחב האווירי היווני, בעקבות עומס תעבורתי חריג. ההגבלות במרחב האווירי של יוון, המהווה נתיב מרכזי לטיסות מישראל ליעדים באירופה, גרמו לעיכובים בחלק מהטיסות הממריאות מנתב"ג. פגע בילדים בגן שעשועים ונמלט – נעצר בבלי | 13.08.26 בנוסף לכך, נוכחות מטוסי התדלוק האמריקניים בנתב"ג תופסת מקומות חניה חיוניים ומשפיעה על ניהול התנועה במסלול ההמראה. חיל האוויר האמריקני החל לפנות חלק ממטוסי התדלוק, אולם עדיין פועלים בנמל כ-25 מטוסי תדלוק המשפיעים על הפעילות השוטפת.

נמל התעופה בן גוריון ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

רשות שדות התעופה: "בניגוד לפרסומים, אין כל מחסור בעובדים"

ברשות שדות התעופה הדגישו כי בניגוד לפרסומים שהופיעו בתקשורת, אין כל מחסור בעובדים. כדי להתמודד עם העומסים, הרשות מפעילה את צוותי הקרקע, המערך הלוגיסטי והסבלים בכוחות מתוגברים וברציפות. הצוותים פועלים מסביב לשעון ובתנאי חום קשים על מנת לתת מענה לצבר הטיסות, לזרז את הטיפול במטוסים ובמטען ולצמצם ככל האפשר את העיכובים ואת זמני ההמתנה.

ברשות שדות התעופה מודעים לאי הנוחות שחווים חלק מהנוסעים ומצטערים על העיכובים וזמני ההמתנה. הרשות מבקשת מהציבור להתאזר בסבלנות ובהבנה ומדגישה כי כלל הצוותים פועלים ברציפות ובמלוא המאמץ כדי לתת מענה לעומסים.

יצוין כי טיסות שאמורות להגיע באופן מדורג לאורך היום מתרכזות לעיתים בחלונות זמן מצומצמים ויוצרות עומסים. כאשר מספר רב של טיסות מגיע בסמיכות, זמינות מצומצמת של עמדות חניה מקטינה את הגמישות התפעולית ומגבירה את הלחץ על מערכי הקרקע.