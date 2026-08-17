אבן דרך משמעותית בעולם התעופה התרחשה בשבוע שעבר במדינת ניו יורק: מטוס חשמלי בגודל מלא השלים בהצלחה טיסת ניסוי של 27 דקות, כשכל מערכות ההנעה שלו פועלות באמצעות חשמל בלבד.

המטוס, הנושא את השם X1 ומיוצר על ידי חברת Heart Aerospace האמריקנית, המריא מנמל התעופה הבינלאומי פלאטסבורג. החברה מציינת כי מדובר במטוס החשמלי הגדול ביותר שהצליח לטוס עד כה. המטוס מגיע לאורך של כ-23 מטרים, כנפיו משתרעות על פני כ-32 מטרים, ומשקלו בעת ההמראה עמד על למעלה מ-11 טון. במהלך הטיסה הגיע המטוס לגובה של כ-335 מטרים, כאשר מערכת ההנעה החשמלית סיפקה הספק של למעלה ממגה-ואט. הטיסה כללה את כל השלבים הנדרשים: הסעה על המסלול, המראה, עליה, ביצוע תמרונים ונחיתה. הטיסה בוצעה תחת אישור מיוחד שניתן על ידי רשות התעופה הפדרלית האמריקנית לצורך ניסויים. טיש הילולא לאדמו"ר מקרעטשניף זצ"ל בבלי | 14.08.26 הנתון המרשים ביותר הוא ללא ספק עלות האנרגיה: כל הטיסה עלתה לחברה כ-5 דולר בלבד בעלויות חשמל.

המטוס, X1 של חברת Heart Aerospace האמריקנית ממריא על חשמל - צילום: יצרן המטוס, X1 של חברת Heart Aerospace האמריקנית ממריא על חשמל | צילום: צילום: יצרן 10 10 0:00 / 1:55

חברת Heart Aerospace מציגה את הנתון הזה כהמחשה ליתרון הכלכלי הפוטנציאלי של הנעה חשמלית בתעופה, בעיקר בתקופה שבה מחירי דלק המטוסים ממשיכים להשתנות באופן משמעותי.

לפי נתוני החברה, מחירי הדלק הסילוני בארצות הברית בשבוע שהסתיים ב-7 באוגוסט הגיעו בממוצע לכ-3.50 דולר לגלון, עלייה של 63 אחוזים לעומת השנה שקדמה לה.

יש לציין כי מטוס ה-X1 אינו מיועד להסעת נוסעים בטיסות מסחריות. מדובר במטוס הדגמה בגודל מלא, שתפקידו לבחון טכנולוגיות, תכונות אווירודינמיות וביצועי טיסה עבור המטוס המסחרי שהחברה מתכננת לפתח בעתיד.

המטוס הבא בתכנית החברה הוא ה-ES-30, מטוס אזורי בעל 30 מושבים שיפעל על בסיס מערכת הנעה היברידית חשמלית.

התעניינות מצד חברות תעופה גדולות

הפרויקט זוכה לתמיכה מצד חברות תעופה גדולות. חברות כמו United Airlines, Air Canada ו-JSX כבר הביעו התחייבות לתמוך בפרויקט ובמטוס ה-ES-30.

נציגי United Airlines בירכו על טיסת הבכורה וציינו כי למטוסים חשמליים מסחריים יש פוטנציאל לשנות הן את חוויית הטיסה והן את המבנה הכלכלי של חברות התעופה.

גם ב-Air Canada הדגישו כי המעבר לאנרגיה נקייה בתעופה ידרוש שילוב של פתרונות מגוונים, ובכלל זה דלקי תעופה בני-קיימא וטכנולוגיות מטוסים חדשניות.

אמנם טיסת ה-X1 הייתה קצרה יחסית, הגובה היה מוגבל והמטוס עדיין רחוק מאוד משלב ההסעה המסחרית של נוסעים. אולם המשמעות של 27 דקות אלו חורגת הרבה מעבר למספרים: לראשונה מטוס חשמלי בגודל המייצג מטוס נוסעים מסחרי הצליח להמריא ולטוס, כאשר כל האנרגיה שהפעילה אותו לאורך הטיסה עלתה סכום זעום.