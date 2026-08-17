מאות מהגרים שחדרו לאחרונה למובלעת הספרדית סאוטה שבצפון אפריקה יצאו למחאה על חוף הים, בדרישה מהממשלה בספרד להעניק להם מעמד של מקלט מדיני ולמנוע את גירושם חזרה למרוקו.

המפגינים הגיעו לחוף כשבידיהם דגלים ושלטים, והביעו את דרישתם לפתרון למצבם. בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס תיארו חלק מהמשתתפים את התנאים הקשים שבהם הם שרויים. איוב אל-ערוד, אחד המהגרים, מסר: "אנחנו ישנים ליד הים, עם קור וריחות רעים. אנחנו סובלים הרבה". מהגר אחר, מוחמד עואנזאר, אמר: "ברגע שהגעתי לאדמת ספרד, הרגשתי שנולדתי מחדש", והוסיף כי "עדיף לי למות מאשר לחזור".

מנגד, שר הפנים הספרדי פרננדו גרנדה-מרלסקה הבהיר בתוקף כי מהגרים שחדרו באופן בלתי חוקי לא יקבלו אישור שהייה במובלעת, לא יורשו לעבור לשטח ספרד היבשתי ולא יזכו למעמד משפטי, למעט במקרים חריגים ביותר.

במקביל, יו"ר ארגון הרופאים המקומי בסאוטה, אנריקה רווירלטה, הזהיר מפני עומס כבד על מערכת הבריאות ומפני עלייה במחלות מדבקות. שרת הבריאות הספרדית מוניקה גרסיה דחתה את הקשר בין ההגירה למחלות, וטענה כי "לקשר בין הגירה למחלות זה לא הוגן וקסנופובי (שנאת זרים)".

בחור חסידי נעדר • קריאה לסייע באיתורו משה כץ | 14.08.26

האירוע מתרחש כאשר בין 5,000 ל-8,000 מהגרים עדיין שוהים בסאוטה, מתוך עשרות אלפי מסתננים שחדרו למובלעת במהלך פריצת גבול המונית שהתרחשה לפני מספר שבועות. חלק ניכר מהמסתננים כבר שבו למרוקו, אך אלו שנותרו ממשיכים להמתין באזור החוף ובשולי העיר.