בחצר הקודש רחמסטריווקא מתנהלות בימים אלו הכנות נמרצות לקראת שמחת בר המצווה מיוחדת במינה, שתתקיים ביום ראשון הבא, פרשת כי תבוא, י"א באלול. מדובר בבר המצווה של נכדו הבכור של האדמו"ר שליט"א, בנו של חתנו הרב שמואל אבא טוורסקי.

השמחה נושאת אופי היסטורי בחסידות, שכן זו הפעם הראשונה שהאדמו"ר שליט"א מכניס אחד מצאצאיו לעול תורה ומצוות. לאדמו"ר שליט"א שתי בנות, הנשואות לחתניו – הרב שמואל אבא טוורסקי והרב דוד יצחק יעקב בידרמן, וזוהי שמחת בר המצווה הראשונה בדור הבא.

לקראת האירוע, אליו צפויים אלפי חסידים ומעריצים מהארץ ומחוצה לה, פעלו עסקני החסידות למצוא מקום מתאים שיכיל את קהל המשתתפים הרב. לאחר מאמצים רבים הושג הסכם לקיים את השמחה בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות קרלין סטולין בגבעת זאב.

בחירה זו עוררה עניין בציבור החסידי, שכן קיום האירוע במתחם בגבעת זאב נתפס כמשמעותי, במיוחד לאור התנגדויות שהושמעו בעבר מצד גורמים מסוימים. יצוין כי בעבר קיים גם האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שמחות לצאצאיו במקום זה פעמיים, למרות לחצים שהופעלו.

ברם, בימים האחרונים הביאו אותם גורמים לשינוי בתוכניות, והשמחה לא תתקיים במתחם המתוכנן בגבעת זאב. עסקני החסידות פועלים בשעות אלו למציאת מקום חלופי, וככל הנראה השמחה תתקיים באוהל גדול שיוקם בסמוך לבית המדרש סלאנים בירושלים.