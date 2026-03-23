מעמד כביר של כבוד התורה נערך בתלמוד תורה 'בית אשר' של קארלין סטולין בשכונת רמות, כאשר מאות תלמידי הת"ת חגגו את עמלם בתורה • במעמד השתתפו בן האדמו"ר מקארלין סטולין ורב הכותל הגאון רבי שמואל רבינוביץ • בסיום הערב נרשם מחזה מרהיב ויוצא דופן, כאשר כלל ילדי התלמוד תורה השתתפו בתוכנית מוזיקלית עוצמתית ותופפו יחד על תופים לקול צלילי ניגוני החסידות המעוררים (חרדים)
אבל כבד פקד את חסידות קרלין סטולין ואת העיר ביתר עילית, עם היוודע הבשורה הקשה על פטירתו בדמי ימיו של הבחור החשוב והיקר אברהם ויינגרטן ז"ל, מבחירי ישיבת 'עמלה של תורה' בעיר ביתר, אשר השיב נשמתו הזכה והטהורה לבוראה אחר שבוע של יסורים קשים לאחר שנחנק מאוכל בישיבתו, והוא בן 16 בלבד בפטירתו | מסע ההלוויה הערב בירושלים (דיין האמת)