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חסידות ויז'ניץ

פארשפיל לנכד האדמו"ר מויז'ניץ

מעמד מרומם במוצאי שבת בבני ברק בהשתתפות אלפי חסידים • האדמו"ר שליט"א עודד את השירה בעוז • שמחת החתונה תתקיים ביום רביעי הבע"ל בהיכל בית המדרש הגדול • הציבור ממשיך להתפלל לרפואתו השלימה של כבוד קדושת האדמו"ר

שמחת הפארשפיל בויז'ניץ
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ| צילום: צילום: שוקי לרר

מעמד מרומם של שמחת הפארשפיל התקיים במוצאי שבת האחרונה בבני ברק, לכבוד נכדו של שליט"א, החתן מרדכי הגר, בנו של חתן האדמו"ר, הרה"ג רבי מנחם מנדל הגר. המעמד נערך בהשתתפות אלפי חסידים שזכו לשהות בצל קודשו של האדמו"ר במשך השבת, שבת האופריף של החתן.

לקראת כניסת השבת חזר כבוד קדושת האדמו"ר שליט"א לביתו בבני ברק ממקום מנוחתו במושב אורה. במהלך תפילות השבת אמר האדמו"ר קדיש לעילוי נשמת דודו, מרן בעל ה'דמשק אליעזר' מויז'ניץ זיע"א.

בסמוך למוצאי השבת, בהמשך לסעודה שלישית, נערכה מסיבת הפארשפיל בליווי כלי נגינה והלל ושיר. האדמו"ר שליט"א עודד את השירה בעוז רב ובתעצומות, והמעמד התנהל באנפין נהירין. שמחת הנישואין עצמה צפויה להתקיים ביום רביעי הבעל"ט בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בבני ברק, בהשתתפות המוני חסידים. בתוך כך ממשיכים החסידים והמעריצים להעתיר תפילות לפני השי"ת למען רפואתו השלימה של כבוד קדושת האדמו"ר שליט"א.

שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת הפארשפיל בויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)

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