אלפי חסידי באבוב 45 חגגו את חג השבועות בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בבורו פארק | במוצאי השבת והחג נחגגה בטיש נעילת החג שמחת הפארשפיל לקראת נישואי נכד האדמו"ר, החתן בן לבנו הרה"צ ר' שלום אונגר, חתן האדמו"ר מאלכסנדר ב"פ, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' חיים אהרן אונגר, דומ"ץ דביהמ"ד לב אהרן סאטמאר בוויליאמסבורג | צפו בגלריה (חסידים)
מאות חסידי זוועהיל שבתו בשבת האחרונה בצילו של האדמו"ר בעיר ביתר עילית, לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו – שבת העלייה לתורה לבנו | לקראת השבת הופיעו אורחים רמי מעלה וקהל חסידים רב לשבות בצל הקודש |במהלך השבת נהרו המוני תושבי העיר להתבשם מאורו של האדמו"ר בתפילות ובטישים שנערכו במתנ"ס 'פריימן' בעיר | א. אייזנבאך מגיש גלריה מרהיבה מערב ומוצאי שב"ק (חסידים)
התרגשות שיא בחצר הקודש ויז'ניץ לקראת שמחת הנישואין ההיסטורית ביום רביעי הקרוב • אמש ערך האדמו"ר מעמד 'פארשפיל' סוחף עם סיום סעודה שלישית • מאות אורחים מארה"ב כבר החלו להגיע לארץ • "יש בורא עולם" | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים)
אמש בצאת השבת נחגגה בחצר הקודש נאראל שמחת הפארשפיל לרגל נישואי נין האדמו"ר | במהלך השמחה נשא דברים המשפיע החסידי, הגה"צ רבי חיים יוסף בידרמן | בהמשך נשא האדמו"ר דברי שבח והודאה לבורא עולם על אשר זוכה לראות בנים ובני בני עוסקים בתורה ובמצוות | לאחר ברכת המזון, פצח החתן בריקודי שמחה עם בחורי החמד לקראת שמחת כלולותיו במזל טוב (חסידים)
עשרות חסידים ואנשי מעשה חגגו במוצאי שבת האחרון, שמחת הפארפשיל לרגל נישואי החתן, בן האדמו"ר מראחוב, עב"ג נכדת האדמו"ר מבית יצחק דספינקא | השמחה הגדולה נחוגה בהיכל בית המדרש של החסידות בלב רמת גן, בהשתתפות נכבדה של כלל אדמו"רי המשפחה שחגגו בשמחה זו במקום שמחת הנישואין שתתקיים ביום חמישי השבוע בארה"ב (חסידים)
עם צאת השבת נחוגה ברוב פאר והדר שמחת הפארפשיל לרגל נישואי צאצאי האדמו"רים מלעלוב, לקראת שמחת החתונה שתיערך השבוע ביום חמישי בלונדון הבירה | במהלך השמחה פיזז החתן ריקוד מיוחד עם העסקן הרב שמעון שישא, המוכר בזכות פעילותיו למען אסירי עולם התורה הנמקים בכלא הצבאי | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
במעון הקודש של האדמו"ר מויז'ניץ בבית האכסניה במושב 'אורה' נחוגה אמש (מוצאי שב"ק בראשית), שמחת הפארשפיל לרגל נישואי נכד הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, החתן שמעון אברהם דוד ארנסטר בן הגה"צ רבי חיים מאיר ארנסטר רב הקהילה במאנצ'סטר, חתן האדמו"ר מזידטשוב זצ"ל ונכד גאב"ד שטראסבורג זצ"ל, אשר יינשא בארה"ב אל ב"ג הכלה נכדת האדמו"ר מרחמרסטיווקא זצ"ל | טרם המעמד חבש האדמו"ר את השטריימיל על ראש החתן, ולאחר מכן ערך את הפארשפיל בקול רינה ותודה עם כלי זמר ושיר (חסידים)
ברוב גילה וחדווה נחוגה בעיה"ק ירושלים שמחת הפארשפיל לקראת נישואי החתן בן האדמו"ר מווערדאן, עב"ג הכלה בת הגה"ח רבי משה לבין - רב ביהמ"ד 'עטרת צבי' זידטשוב בבני ברק | שמחת החתונה תיחגג בקול רינה ותודה ביום חמישי באולמי 'ארמונות פרידמן' בבני ברק (חסידים)
בחצה"ק ויז'ניץ נחוגה בשבת האחרונה שמחת האופריף לאחיינו של האדמו"ר, נכד לגיסו אב"ד מאור החיים בצפת | כנהוג בחצרות חסידים, כלל החתנים מהתקופה הקרובה זכו שהאדמו"ר יחבוש על ראשם שטריימל טרם צאתו לימי מנוחה בשווייץ למשך עשרה שבועות | צפו בתיעוד מערב שבת ומצאתה (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה, ועל צבאם אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור בכירים נטלו חלק בשמחת הפארשפיל ומעמד 'צאתכם לשלום', לקראת נישואי בנו של האדמו"ר מזוטשקא ירושלים אשר תיחגג השבוע בלונדון | התרגשות בקהילות החרדיות בלונדון לקראת ביקורו של האדמו"ר בעיר (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד 'היכל הברכה' דחסידי קומרנא בבני ברק, נערכה השבת שמחת האופריף לקראת נישואי נכד האדמו"רים מקומרנא וספינקא ירושלים | בצאת השבת נערכה שמחת הפארפשיל שהיוותה יריית פתיחת אירועי השמחה בחסידות | צפו בתיעוד (חסידים)
רבבות חסידי ויז'ניץ מכל קצוות הארץ, נטלו חלק אמש בשמחת בית צדיקים, שמחת הפארשפיל לקראת נישואי נינת האדמו"ר, נכדה לחתנו האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש | במהלך השמחה הזמין האדמו"ר את החסידים לסעודת הודיה רבתי | הרבי צפוי לצאת לטיפול רפואי בלוס אנג'לס וישוב לקראת חג הפסח | הצלם שוקי לרר השתתף באירוע הענק, קיפץ בין החסידים על הפארנצעס ומגיש תיעוד מרהיב מהשמחה (חסידים)
בירושלים נחוגה השבת שבת 'אופריף' לקראת נישואי בן המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, עם נכדת האדמו"ר מצאנז, בת לבנו הרה"צ רבי אברהם הלברשטאם אב"ד קרית צאנז טבריה | השמחה נערכה באודיטוריום מנחת יצחק | צפו בתיעוד מרהיב מהצלם א. אייזנבאך שהשתתף בכל סדרי השבת החל מחבישת השטריימל בערב שבת ועד ריקוד המשפיעים בשמחת הפאר-שפיל בצאת השבת (חסידים)
לקראת שמחת נישואי נכדתו ערך האדמו"ר מויז'ניץ שמחת פארשפיל בשילוב סעודת מלווה מלכה | השמחה נערכה בקריית צאנז בנתניה שם שוהה האדמו"ר בימים אלו למנוחה | האדמו"ר צפוי לחזור למעונו בקריית ויז'ניץ לקראת שמחת החתונה השבוע (חסידים)
בקול רינה ותודה נחוגה שמחת הפארשפיל לרגל נישואי נכד האדמו"ר מנדבורנה ירושלים, בן לבנו הרה"צ רבי יוחנן רוזנבוים חתן הגה"צ ר' דב שטרן אב"ד סקולען ב"ב | השמחה נחוגה בביהמ"ד נדבורנה ירושלים בהשתתפות מאות חסידים ובני המשפחה | במהלך החודש צפוי האדמו"ר להשיא עוד נכד למזל טוב (חסידים)