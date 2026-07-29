דרמה בשדה התעופה לקראת ימי הרחמים והסליחות: רשות האוכלוסין וההגירה, בשיתוף פעולה עם היועצת המשפטית לממשלה, שינתה לאחרונה מן היסוד את הליך היציאה מישראל – צעד שצפוי למנוע מלומדי תורה שעליהם הוצאו צווי עיכוב יציאה לטוס לציון רבי נחמן בראש השנה.

השינוי המבני, שיצא לפועל בחודשים האחרונים, מעביר את נקודת הבדיקה של צווי עיכוב היציאה משלב מתקדם בעמדת ביקורת הדרכונים האוטומטית, לשלב הראשוני ביותר – מול חברות התעופה עצמן. כעת, מי שמוטל נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ אינו יכול כלל לבצע צ'ק-אין ולהנפיק כרטיס עלייה למטוס.

הטריקים שעבדו שנים – יורדים מהפרק

על פי דיווחו של מרדכי הלפרין בגלי צה"ל, עד כה בדיקת צווי עיכוב היציאה התבצעה רק בשלב מתקדם מאוד – בעמדת ביקורת הדרכונים האוטומטית בשדה התעופה. לא מעט עריקים הצליחו לאורך השנים לעקוף את המחסום באמצעות היצמדות לאדם אחר שעבר במחסום כחוק, ובכך חמקו מידי הרשויות.

אלא שכעת, במסגרת הייעול החדש, כבר בשלב הראשוני מול חברות התעופה מופיעה אינדיקציה ברורה המתרת את הנוסע, ובכך נחסמת לחלוטין האפשרות להגיע לאזור שערי העלייה למטוס. לטענת הלפרין, בארגוני הסיוע לעריקים מביעים זעם רב על ההחלטה, ובצל ההיערכות הקדחתנית לחג ראש השנה מעריכים כי אלפי חרדים לא יוכלו להגיע השנה לציון הקדוש באומן.

"בחודשים האחרונים אכן בוצע ייעול בתהליך היציאה מהארץ, והוחלט כי מי שיש נגדו צו עיכוב יציאה יקבל מידע על כך בתחילת הליך היציאה מישראל ולא בסופו, כך שיוכל להסדיר את הנושא כבר לפני התהליך" – כך נמסר מרשות האוכלוסין וההגירה.

הסתה ופייק ניוז: הניסיון להפיל את התיק על הנציגות החרדית

בעקבות הפרסום, מיהרו גורמים מסוימים בתקשורת החרדית לנסות ולצבוע את רשות האוכלוסין וההגירה כזרוע של תנועת ש"ס, תוך שהם משרבבים את הטענה על הזיקה ההיסטורית למשרד הפנים שהיה בעבר בשליטת ש"ס, ורומזים כאילו למנכ"ל המשרד, ישראל אוזן – שנשאר בתפקידו לאחר התפטרות שר הפנים בהוראת מועצת חכמי התורה – יש יד ורגל בגזירה החדשה.

אלא מבדיקה שערכנו באתר 'בבלי' במבנה הארגוני של משרד הפנים, עולה כי מדובר בבורות במקרה הטוב ובהלעזה במקרה הפחות טוב. אותם עיתונאים שכחו – או בחרו להתעלם – מהעובדות המנהליות הפשוטות.

העובדות המבניות: הרשות עצמאית לחלוטין

רשות האוכלוסין וההגירה מוגדרת כיחידת סמך עצמאית לחלוטין. לרשות יש מנכ"ל משלה – ראש הרשות – המנהל את תקציבה, עובדיה ומדיניותה באופן נפרד לחלוטין ממטה משרד הפנים. ראש רשות האוכלוסין וההגירה אינו כפוף כלל למנכ"ל משרד הפנים, אלא מדווח ומחויב ישירות לשר הממונה.

בעוד שמנכ"ל משרד הפנים אחראי אך ורק על השלטון המקומי, התכנון והרשויות המקומיות – מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה הוא הסמכות הבלעדית על מרשם האוכלוסין, הדרכונים, האשרות ומעברי הגבול. למנכ"ל משרד הפנים אין השפעה עליה.

הניסיון להאשים את ש"ס או את מנכ"ל משרד הפנים בתיקון הבירוקרטי בנתב"ג הוא פייק ניוז מובהק, שמטרתו להסית את הציבור החרדי נגד נציגיו הפוליטיים. המדיניות נקבעה על ידי רשות עצמאית, בשיתוף היועצת המשפטית לממשלה, ואין לה כל קשר למבנה הפוליטי של משרד הפנים.