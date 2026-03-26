המלחמה בין ישראל לאיראן היא מזמן הרבה יותר מאשר רק טילים, גם בתחום הסייבר ומבצעי השפעה המדינות נמצאות בקרב ארוך ומתיש, כאשר האיראנים הסובלים מנחיתות מבצעית מול ישראל מנסים לפעול באמצעות הפצת פייק ושקרים, במטרה לשוות ניצחון מזויף ולהחליש את התודעה בעולם ובקרב אזרחי ישראל (מגזין)
תמונות מזויפות, פרופילים בדויים ושמועות שנוצרו על־ידי בינה מלאכותית הציפו את הרשתות החברתיות מיד לאחר מתקפת הטרור בחוף בונדי שבסידני, שבה נרצחו 15 בני אדם באירוע לציון החנוכה. טכנולוגיות של גוגל חשפו כי רבות מהתמונות ששותפו נוצרו בעזרת כלי דיפ־פייק, שחוללו גל הסתה, אנטישמיות ופגיעה בקורבנות ובגיבורים שעמדו מול המחבלים.
בצעד חריג, במשטרת ישראל תקפו הערב קבוצות מידע בווטסאפ של המגזר החרדי, לאחר שבחלק מקבוצת הווטסאפ נטען כי החיפושים אחרי הנעדר החרדי אליהו אבא שאול בנחל הירקון הופסקו | בהודעת המשטרה נכתב כי "מנהלי הקבוצה אינם נצמדו להודעות הרשמיות והמדויקות של דוברות המשטרה ופרסמו מידע שגוי ומטעה החוטא לאמת" (משטרה)
קמפיין תעמולה חדש מייצר בימים האחרונים הצפה של סרטוני AI מפוברקים שנועדו להציג “ילדים בעזה סובלים בגשם” | בסרטונים ניתן למשל לראות ילדים שיושבים בתוך מים קפואים לכאורה, ללא כל תזוזה | באחד הסרטונים מופיעה זרוע שצומחת מתוך שרוול באופן פלאי (בעולם)
לאחרונה התקבלו במשטרת ישראל פניות מהן עולה כי נשלחו לציבור הודעות במייל או הודעות טקסט עם הכיתוב "הודעה חשובה בנוגע לזימון אישי לחקירה" ובה קישור מצורף | במשטרה מזהירים כי מדובר בניסיון דיוג, ואין ללחוץ על הקישורים ולחסום את השולח (משטרה)
בעולם כולו ובישראל בפרט נדהמו לראות ביממה החולפת תיעודים דרמטיים שנחשפו בפתע פתאום מתוך מצלמות האבטחה בבסיסי משמרות המהפכה, ש'תפסו' את רגעי התקיפה של חיל האוויר הישראלי במהלך מבצע 'עם כלביא' | צר לנו לקלקל את השמחה לנוכח הפיצוצים האש וההרס אצל אויבנו - אך מעל לכל ספק מדובר בתוצר של הבינה המלאכותית | הניתוח המלא של הוידאו (בעולם)
החצבת
מתפשטת בערים החרדיות,
וביממה האחרונה עוד
תינוקת חרדית נפטרה מסיבוך חצבת - הקורבן השמיני מהמחלה |
עשרות ילדים
מאושפזים והשיעור הגבוה של אי ההתחסנות
מותיר את הקהילה פגיעה |
בינתיים,
המדינה מסתפקת בקמפיינים
נקודתיים והמערך בשטח ממשיך לפעול בצורה
חלקית בלבד (טור דעה)
קמפיין הרעב המתוזמר שמנוהל ע"י חמאס, מזמן יצא מגבולות עזה וברחבי העולם שיתפו עמו פעולה - כולל גופי תקשורת מובילים בעולם | ה'ניו יורק טיימס' פרסם הבהרה בנוגע לתמונת הפעוט בן שנה וחצי שצורפה לכתבה שכותרתה "עזתים מתים ברעב", זאת, אחרי שישראל חשפה כי הוא סובל ממחלה גנטית קשה שכלל לא קשורה במלחמה (בעולם)
מה גורם לנו לרצות להיות הראשונים שמבשרים חדשות, למה זה כל כך ממכר – ואיך הרשתות החברתיות, הפומו והביולוגיה שלנו חוברים יחד לדחף הזה? | מסע פסיכולוגי-תרבותי בעקבות הנטייה האנושית "לרוץ לספר ראשונים" (פסיכולוגיה)
ברקע חילוקי הדעות בין הבית הלבן לישראל, גורמים בסביבתו של נתניהו תקפו את הנישא טראמפ: "יש כאוס בממשל, רגל ימין לא יודעת מה עושה רגל שמאל" | בסביבתו של ראש הממשלה הגיבו לדיווחים: מדובר בפייק ניוז" (מדיני)