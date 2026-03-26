סרטון תעמולה עם עברית משובשת שהפיצו האיראנים

במקביל למבצע הצבאי 'שאגת הארי', המשותף לצבאות ארצות הברית וישראל נגד איראן, מתנהלת מלחמה מקבילה: 'שאגת הפייק', מבול דיגיטלי, כנראה חסר תקדים, של דיסאינפורמציה, הפחדה והונאה, הנובע משילוב בין AI ופשע מאורגן להשקעה איראנית ארוכת שנים, ושוטף כעת את אזרחי המזרח התיכון, וישראל במיוחד.

הפייק האזרחי המלחמה בין ישראל לאיראן היא מזמן הרבה יותר מרק טילים, גם בתחום הסייבר ומבצעי השפעה המדינות נמצאות בקרב ארוך ומתיש, כאשר רק לאחרונה דווח על עלייה בעשרות אחוזים של פעילות פרופילים מזויפים הפועלים בעברית ומופעלים בידי איראן במלחמת התודעה. בשבוע שעבר חשף איגוד האינטרנט הישראלי רשת השפעה איראנית חדשה שפועלת בעברית בפלטפורמות של מטא, טיקטוק ויוטיוב, ומנסה להשפיע על דעת הקהל בישראל בזכות התחזות לאחד מכלי התקשורת המוכרים בישראל. השוטרים פשטו על אתר הבנייה שהעסיק שב"חים; הוצא צו סגירה לחודש דוד הכהן | 08:29 מבדיקת איגוד האינטרנט הישראלי עולה כי פעילותה של רשת ההשפעה מתמקדת בשלושה מישורים עיקריים: הראשון הוא הפצת מידע כוזב ותוכן המוצא מהקשרו, בעזרת סרטונים ותכנים המבוססים לעתים על אירועים אמיתיים, אך מוצגים באופן מטעה, מחוץ להקשרם המקורי או בליווי פרשנות שגויה. כך למשל, חשבונות שנמצאו כמשויכים לאיראנים פרסמו על 'מאות הרוגים בערד' או 'עשרות הרוגים בנהריה', תוך שהם משתמשים בתיעודים אמיתיים מהמקומות הללו ומנצלים את הבלבול בציבור לזרוע פאניקה ואנדרלמוסיה. השני הוא הפצת תוכני AI ודיפ-פייק למטרות תעמולה, הפצת מידע כוזב והסתה נגד ישראל וארה"ב, ובפרט נגד אישים בממשלות אלו, כמו נתניהו ובן גביר, והכי גרוע סרטוני תעמולה שמטרתם הפחדה והפעלת לחץ פסיכולוגי. הרשת מפיצה גם סרטונים בעלי אופי תעמולתי מובהק, שלעתים משלבים אלמנטים שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית. הסרטונים מציגים מסרים מאיימים או אפוקליפטיים ומטרתם להפחיד את הציבור הישראלי ולהשפיע על מצב הרוח הציבורי בתקופת מלחמה.

"נמל תל אביב התפוצץ" | סרטון פייק שהפיצו האיראנים ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

הלוחמה הפסיכולוגית מטעם איראן היא יומיומית, ומתבטאת גם בחדירה למכשירים הפרטיים באמצעות ניסיונות דיוג ('פישינג') והתחזות בווטסאפ ובטלגרם לארגונים וגורמים רשמיים.

בימים האחרונים קיבלו תושבים הודעה מ"פיקוד העורף", עם קישור להורדת אפליקציה ל"שהייה במקלטים". פיקוד העורף מיהר להבהיר שההודעה היא מזויפת, ולהזהיר את הציבור מלחיצה על קישורים שנשלחים בהודעות.

עוד קיבלו תושבים הודעות שאיימו כי "נתניהו מת, המוות מתקרב אליכם", או הזמינו את הציבור ללחוץ על הקישור ו"לעדכן גרסה" לאפליקציית ההתרעות של פיקוד העורף.

הודעה מאיימת שנשלחה מאיראן ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

חשבון איראני תחת שם ישראלי מפזר חדשות כזב ( צילום מסך )

הפייק הצבאי

בחזית הצבאית, מנסים האיראנים להקטין את הישגי צה"ל ופרסמו תמונות וסרטונים המראים במפורש הפצצת דמיים - מטרות מתנפחות, מטרות מושבתות, ואפילו צלליות על הרצפה. כביכול הצליחו 'להפיל בפח' את צה"ל הגדול והחכם.

ציור צלליות מטוסים נראה מטופש בימינו; ללווייני תצפית מודרניים יש איכות צילום מדהימה, והמערכות החכמות שסורקות את התוצרים שלהם יבינו במילי-שניה שזה אובייקט דו ממדי.

אבל ישנם אמצעים פחות חכמים שעוד נופלים בפח: למשל, רחפנים אוטונומיים שמטילים חימוש, ונשענים על מיקום כללי ואלגוריתם זיהוי תמונה לאיתור המטרה. רוסיה עד היום מציירת מפציצים על הרצפה בבסיסים שלה, כדי להטעות רחפנים אוקראינים.

שלושה תנאים בסיסיים צריכים להתקיים כדי שמטרה מזויפת אכן תפיל את היריב בפח. הראשון הוא אותנטיות פיזית: זה לא מספיק שהדמה ייראה בעין כמו הדבר האמיתי, הוא חייב להיראות כך גם דרך כל סנסור.

כך למשל, טנק מתנפח יכול להיראות אמיתי במצלמה של כטב"מ - אבל לכלים מוטסים יש גם מצלמות תרמיות שרואות חום, וחושפות ברגע את התרמית. ולכן, בחילות שונים משתמשים בדמיים בעלי מערכת חימום שנותנת חתימה תֶּרְמִית. עוד שיטה היא שימוש במחזירי הד מכ"מ, שגורמים למטרה להיראות לסנסורים כאלה - וישנם אמצעי הטעיה שיכולים לייצר שידורים בדפוס שמעיד על תנועה.

התנאי השני הוא אותנטיות מודיעינית: הדמיים יוצבו אך ורק היכן שהגיוני שיימצאו - כך למשל, סוללות נ"מ מזויפות ייפרסו ביחד עם סוללות אמיתיות באזורי הפעולה שלהן. כך שקצין מודיעין שמסתכל על הפעילות לא יוכל לחוש בהבדל.

והתנאי השלישי הוא אותנטיות מבצעית: הדמה צריך לקבל התייחסות של מטרה אמיתית ממש מההתחלה. למשל, טנקים מתנפחים מגיעים לזירת פעולה על מוביל טנקים אמיתי, ולא להופיע משום מקום או להיבנות בשטח.

האם ישראל הפציצה צלליות מטוסים ומסוקים? ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

הבה נתחיל בתמונה הכי ויראלית, שרצה ברשתות בשבוע שעבר: שלוש צלליות מצוירות של מטוסי פאנטום - כשאחת חטפה פצצה. האם ישראל נפלה בפח?

חדי העין בטח שמו לב שלתמונה הזאת יש כיתובים עם טעויות פונטים שמאוד אופייניות לתוכנות GenAI. בנוסף, מוצגת פה סיטואציה לא סבירה בעליל: גם אם מישהו נפל בפח הזה, למה שיתקוף רק את המטוס האמצעי ויתעלם מחבריו? באופן ברור התמונה היא זיוף של זיוף.

האם ישראל הפציצה צלליות מטוסים ומסוקים? ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

צובעים את צלליות המטוסים | האם לדעתכם זה אמיתי? ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

במקביל, גם גרפיקות אחרות של ציורי מסוקים שהופצצו התגלו כזיופים מאוד ברורים. צה"ל, ככל הידוע, לא תקף אף ציור על אף רצפה. צריך להיות ממש תמים כדי להאמין שמסוק נראה ככה מלמעלה. נוסף על כך, אין להם מסוקים כאלו, וצריך להיות ממש תזמון מושלם כדי לצלם מלוויין את רגע הפיצוץ.

ציור צלליות של כלי טיס הוא שיטת הונאה ותיקה מאוד: הסובייטים נהגו לעשות זאת בשנות ה-60 וה-70 כדי להטעות את מטוסי הריגול והלוויינים של ארה"ב, שתחשוב שיש להם הרבה יותר מפציצים מבצעיים בכל בסיס.

חלוצי התחום היו הבריטים: בפרוץ מלחמת העולם השנייה הם צבעו כ-230 שדות תעופה מזויפים, עם ציורי מטוסים (ובהמשך, מטוסים מושבתים). גרמניה הנאצית שלחה מטוסי יונקרס 86R, סיירים מגביהי טוס - שצילמו את שדות הדמה בלי להבין שהמטרה מזויפת.