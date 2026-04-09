בעוד האנושות חוגגת את שיאי המרחק החדשים של משימת "ארטמיס 2" אל עבר הירח, קשה שלא להיזכר בסיפורו הבלתי יאמן של סרגיי קריקאלוב | האיש שצפה מהחלל בהתפרקות מולדתו, ברית המועצות, והפך בעל כורחו לאזרח האחרון של מעצמה שחדלה להתקיים
לווייני ריגול זיהו תנועה חריגה בפתחי המנהרות המבוצרות באיראן, בעוד טראמפ מתלבט בין פשיטת קומנדו כירורגית להסכם פוליטי | האם ארה"ב וישראל יצליחו לשים יד על האורניום המועשר בטרם הם יצליחו לייצר את נשק יום הדין? | פרויקט מיוחד על המרדף המודיעיני (תקיפה והגנה)
המלחמה בין ישראל לאיראן היא מזמן הרבה יותר מאשר רק טילים, גם בתחום הסייבר ומבצעי השפעה המדינות נמצאות בקרב ארוך ומתיש, כאשר האיראנים הסובלים מנחיתות מבצעית מול ישראל מנסים לפעול באמצעות הפצת פייק ושקרים, במטרה לשוות ניצחון מזויף ולהחליש את התודעה בעולם ובקרב אזרחי ישראל (מגזין)
העיר הצפונית שנולדה מתוך מאבק וניצחון בג"ץ נגד החרדים - עדיין לא אמרה את המילה האחרונה, כאשר כבר כיום 30 אחוז מהתושבים הם מהמגזר החרדי | חריש מציעה דירות חדשות ומרווחות במחיר שבמרכז הארץ לא קיים | הבנייה חדשה ומודרנית, הקהילות מתפתחות ומתחזקות, ואיכות החיים גבוהה יחסית לעלות | עבור משקיעים - התמונה פחות פשוטה | עושים לכם סדר (מגזין)
בימים אלה מציינים 20 שנה לגירוש מגוש קטיף, צעד אווילי ונוראי שבסבירות לא מבוטלת כנראה גרם לטבח הנוראי בשמחת תורה | באותם ימים השתמשה המחאה נגד התכנית באלמנטים כתומים - שנועדו להביע את ההתנגדות לפינוי ולהזדהות עם המגורשים, מאז הפך הצבע הכתום לסמל בולט של תנועת ההתנגדות והזדהות עם גוש קטיף | יצאנו לבדוק את הסיפור והסיבה שמאחורי הצבע הכתום, ומחאות נוספות המאופיינות בצבעים שונים (מגזין)
ריבונות ישראלית על חלקים נוספים מיהודה ושומרון היא אולי צעד חיובי שנתמך במידה מסוימת על ידי ארצות הברית, אך הוא עשוי לעורר גל של הסתייגויות וחששות ברחבי הקהילה הבינלאומית, ובראשם מועצת הביטחון של האו"ם | האם מדובר בתפנית היסטורית, או בהתנגשות דיפלומטית קשה ברקע הדרישה למדינה פלסטינית? (מגזין)
כותרות העיתונים בקהיר הושחרו: "פיתוח טילי קרקע-קרקע מצרי בעלי ראשי נפץ כימיים, מכוונים אל עבר תל-אביב" | 15 שנה אחרי השואה, ושוב מדענים נאצים עושים יד אחת עם נאצר ומאיימים להשמיד את ישראל | המוסד מלכלך ידיים ומגייס את החייל מספר אחד של היטלר | זהו סיפורו של ענק הקומנדו, אוטו סקורצני, שכמעט חטף את הגנרל אייזנהאואר, אבל לא הצליח להסיר את שמו מרשימות החיסול של שמעון ויזנטל (מגזין בבלי)
ספרו של הגאון רבי אברהם מונסונייגו זצ"ל , "שיורי מצוה", אוצר בתוכו חידושים רבים על סדר תורה, נביאים וכתובים - בפשט רמז דרש וסוד | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום השנה (יהדות)
מן האמיר פחר א-דין השני במאות ה-16-17 ועד 'ברית הדמים' של היום: איך נושאי סודות 'איגרות החוכמה', המאמינים בתופעת ה'נוטוק' (היזכרות בגלגול הקודם) והחלוקים בין 'עוקאל' (החכמים) ל'ג'והאל' (ההדיוטות), הפכו לעדה היחידה מעבר לקהילה היהודית המחויבת בגיוס חובה - תוך התמודדות עם דילמות של מודרניזציה מול שימור מסורת בת אלף שנה (בארץ)
בשבוע האחרון עלו לכותרות שכננו הדרוזים בדרום סוריה שחוו טבח מחריד ומזעזע מצד האספסוף הקיצוני המכונס תחת הצבא הסורי | מי שנלחם מצד הדרוזים, הם שורת ארגונים דרוזים חמושים שצברו וותק ארוך וכעת נלחמים על הבית | הם חלוקים ביחס כלפי המשטר החדש בדמשק, ואוחזים בדעות מנוגדות בשאלת החסות הישראלית | הצצה למיליציות הדרוזיות בסוריה (מגזין, העולם הערבי)
לצידה של איראן נמצאת מדינת ענק אסלאמית הנחשבת למעצמה גרעינית ויחסיה עם ישראל מעולם לא היו תקינים | למרות ההסתייגות מאיראן, המדינה מסוכסכת עם הודו שנחשבת ידידת ישראל ולמרות שהאינטרס קיים ברקע - הדרך לכינון היחסים עם המדינה ארוכה ומפותלת (מגזין)
נועם שזיר, גאון יהודי שומר מצוות, הוא אחד מהאבות המייסדים של הבינה המלאכותית המודרנית. כמתכנת שעבד בגוגל והבין את הפוטנציאל הלא ממומש של ה-AI, החליט שזיר לעשות צעד דרמטי: התפטר מגוגל ופתח חברת סטראטאפ שמייצרת מכונות מדברות | בקיץ שעבר, גוגל הבינה שהיא צריכה אותו - ורכשה אותו בסכום דמיוני של 2.5 מיליארד דולר | האבא החרדי של הבינה המלאכותית (מגזין בבלי)
"משהו כאן ייטרף הלילה – והוא עוד לא יודע את זה," כתבו העיתונים על שני אריות ענק מהג’ונגלים של צאבו, שזרעו אימה במזרח אפריקה וטרפו בשיטתיות יותר מ־135 בני אדם | ההרפתקן ג’ון פטרסון קולונל עטור זכויות, ציוני נלהב וגם צייד טיגריסים מנוסה, נשלח לעשות סדר במקום הכי מפחיד בעולם | בפרקי יומנו הוא מגולל את הרפתקאותיו מול אותם אריות בלתי מנוצחים והוכיח שלפעמים "האדם הוא החיה הכי מסוכנת בעולם", וגם על הקשר העמוק עם משפחת נתניהו (מגזין בבלי)
בית הכנסת ההולנדי במבוא חורון | לרגל הוצאת הספר החדש 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' הכולל עשרות מעיינות ואתרי טיול, ישראל שפירא מגיש בלעדי ל'מגזין בבלי' מקום קדוש ולא מוכר בו תוכלו לסייר לבקר ולהתפעל (טיולים, בארץ)
מה באמת מניע אנשים שמתנהגים מתוך התנשאות ותחושת עליונות? כיצד רגש העליונות קשור דווקא לחולשה פנימית ולרגשי נחיתות מודחקים? נבחן את שורשיו של התסביך, ננסה לזהות את הסימנים ונציג כמה דמויות היסטוריות שחיו לאורו כשלבסוף נציע דרכים לפיתוח ביטחון עצמי בריא, יציב ונטול מסיכות (פסיכולוגיה)
בלי תקציב, בלי אישורים ובלי גבולות - הרננדו גואנלאו, פנסיונר ממנילה, הפך את ביתו לספרייה חופשית ופתח עולם של קריאה עבור אלפי ילדים ומבוגרים | סיפור מעורר השראה על אדם אחד, חזון פשוט, ומהפכה שקטה של ידע (בעולם)
ארוחת צהריים משפחתית ורגועה שהתקיימה בפרבר אוסטרלי, הפכה לפתע למלכודת מוות | סיפור ארוחת הפטריות הקטלנית מעורר סערה באוסטרליה מזה חודשים, השבוע הגיע האירוע לסיומו בפסק דין חד משמעי שקבע: המארחת רצחה שלושה מבני משפחתה באמצעות פטריות רעילות וקטלניות | העיתונאים שסיקרו את המשפט מעידים: כזה עוד לא ראינו | ארוחת ה'ביף ווילינגטון' היוקרתית - שהתבררה כרצח מתוחכם (מגזין כיכר)
בין הארוחות החגיגיות לבין המפגשים המדיניים הרשמיים, עוברות בין הצדדים מחוות ומתנות יקרות ערך, לרוב בעלות סמל וחשיבות | הפעם הייתה זו מזוזה משברי טיל איראני בצורת מפציץ B-2 ודולר מהרבי, ובפעם הקודמת היה זה ביפר מוזהב | יצאנו לסקור את המתנות שהוחלפו בין הצדדים במרוצת השנים: איזו מתנה העניקה הגב' נתניהו לגב' אובמה - אחרי שהתייעצה עם הגולשים ברשת? וגם: איזו מתנה קיבל הכלב של משפחת אובמה? | סקירה מרתקת (מגזין כיכר)
כמעט 100 שנה חלפו מאז התארגנות 'נטורי קרתא' בסמטאות ירושלים, אך בעוד הקנאות החרדית שומרת על מספרים מצומצמים - צומחות בארץ תנועות קנאיות חדשות, בשמאל ובימין, שמשפיעות יותר מאי פעם על השיח והעתיד של ישראל | מי מהן באמת חותרת לשנות את המציאות? (מגזין)