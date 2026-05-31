לוחמי צה"ל ברכס הבופור ( צילום: דובר צה"ל )

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר היום (ראשון) בטקס האזכרה לחללי מערכת שלום הגליל כי צה"ל כבש את רכס הבופור בדרום לבנון, 44 שנים לאחר קרב הגבורה ההיסטורי שהתרחש באותו מקום. "26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל", הבהיר השר.

בפתח דבריו השתתף השר בצערה הכבד של משפחת טיוקין על נפילתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין זכרו לברכה, לוחם בסיירת גבעתי, שנפל אתמול בלילה בקרב גבורה בדרום לבנון. "מיכאל ז"ל, שעלה לישראל מאוקראינה יחד עם אימו לפני שש שנים בלבד, בחר לקשור את גורלו בגורל מדינת ישראל, התגייס לשירות קרבי משמעותי והפך לסמל של ציונות, מסירות ואהבת הארץ", אמר כ"ץ.

לוחמי צה"ל ברכס הבופור ( צילום: דובר צה"ל )

כיבוש הבופור בהנחיית ראש הממשלה תיעוד יוצא דופן מעזה: כך חוסל מפקד הזרוע הצבאית החדש מוחמד עודה דניאל הרץ | 30.05.26 על פי דבריו של שר הביטחון, המבצע בוצע בהתאם להנחיית ראש הממשלה נתניהו ולהנחייתו האישית. "צה"ל הרחיב את התמרון בלבנון, חצה את נהר הליטני וכבש את רכס הבופור – רכס המהווה נקודה שולטת אסטרטגית החיונית להגנתם של תושבי הגליל ולשמירה על ביטחון כוחותינו", הסביר. כפי שדיווחנו בבבלי, לוחמי צה"ל ובראשם חטיבת גולני שבו אל פסגת הבופור והניפו עליה מחדש את דגל ישראל ואת דגל גולני. השר הבהיר כי "26 שנים אחרי הנסיגה - לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת - ויישארו שם כחלק מאזור הביטחון בלבנון".

חיילי צה"ל נכנסים ללבנון, 1982 ( צילום: מאת מיקי צרפתי / דובר צה"ל, CC BY-SA 3.0 )

מסר ברור לאויבים

שר הביטחון הדגיש כי כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבי ישראל: "מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה". כ"ץ הצדיע ללוחמי גולני ולכל לוחמי צה"ל אשר כתבו – ועודם כותבים - פרק נוסף של גבורה ישראלית, במקום שבו נפלו גיבורינו למען המולדת.

"המערכה עוד לא הסתיימה", הבהיר השר. "צה"ל חזק, וכולנו נחושים להשלים את המשימה: החזרת הביטחון לתושבי הצפון. זהו מאבק ממושך אבל אנחנו נחושים להשלים אותו".

לוחמי צה"ל ברכס הבופור ( צילום: דובר צה"ל )

שרשרת דורות של גבורה

בדבריו התייחס שר הביטחון לסיפורה של משפחת וספי, שרשרת דורות של הקרבה ומסירות נפש. רב-טוראי ארנון וספי, בן למשפחה שכולה, לא היה מחויב בשירות קרבי - אביו סגן-אלוף יואב נפל במלחמת יום הכיפורים. למרות זאת, החליט ארנון להתנדב לחטיבת הצנחנים ונפל ב-8 במאי 1983 בלבנון, כשהוא בן 19 שנים בלבד.

14 שנים לאחר נפילתו, נולד לאחותו ורד בן והיא בחרה לקרוא לו על שמו – ארנון. הוא גדל להיות קצין לוחם בסיירת גבעתי, ועם פרוץ מלחמת התקומה התגייס לשירות מילואים והוביל את חייליו בקרבות ברצועת עזה. ב-20 בנובמבר 2023 נפל סרן ארנון בקרב בג'באלייה, והוא בן 26 שנים.

"בין הדוד ארנון שנפל במלחמת שלום הגליל, ובין האחיין ארנון שנפל במלחמת התקומה, מחבר קו ישיר של הקרבה, מסירות-נפש ומחויבות להגנת המדינה", אמר כ"ץ. "שרשרת דורות של גבורה ונתינה המלווה אותנו גם היום".

מבצע שלום הגליל | ממצאים ארכיאולוגיים מהתקופה הרומית וברקע בתי העיר צור, בלבנון ( צילום: SA'AR YA'ACOV, לע"מ )

פעולות צה"ל בלבנון

שר הביטחון פירט את פעולות צה"ל במרחב הלבנוני: "אנחנו פועלים למול אלפי הבתים ותשתיות הטרור בכפרי הגבול הלבנונים, וזאת מתוך עקרון ברור: אויב ג'יהדיסטי מבין רק שפה אחת - לקיחת שטח והרס הבתים".

על פי דבריו, המערכה שמובילה ישראל כבר הביאה להישגים חשובים: חיסולם של אלפי מחבלים ותפישתם של מאות קילומטרים רבועים שפונו ממאות אלפי תושבים. "אנחנו ממשיכים לפעול כדי לנקות את השטח ממחבלים ומנשק ומכל תשתיות הטרור מתחת ומעל לפני הקרקע, וזאת תוך הרס כל הבתים בעשרות כפרים לבנונים סמוכי גבול, ששימשו כמעוזי חיזבאללה", הבהיר.

מסר לתושבי הצפון

שר הביטחון פנה ישירות לתושבי הצפון: "אנחנו מודעים היטב לגודל השעה ולאחריות המוטלת על כתפינו. ראש הממשלה, אני, הרמטכ"ל ורבים אחרים פועלים לילות כימים למען מטרה אחת בלבד: לעשות כל שנדרש להשגת ביטחון לצפון. התחייבנו - ונקיים".

בסיום דבריו פנה כ"ץ למשפחות השכולות: "השנים אינן מקהות את הכאב הגדול ואינן נותנות תרופה לגעגוע. גם כאשר הזיכרון מעט מתקהה – תחושת האובדן תמיד נוכחת, ואני יודע כי בתוך היגון והצער, אין מילים אשר יש בהן נחמה".

"הלוואי כי תצליחו למצוא מעט עידוד בעובדה כי מדינת ישראל זוכרת, בהערכה ובהוקרה עמוקות, את היקרים לכם, ומערכת הביטחון כולה מחויבת לעשות הכול על מנת להמשיך בדרך בה צעדו - ולהביא שקט וביטחון לאזרחי ישראל כולם", סיכם שר הביטחון.