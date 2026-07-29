גולדרס גרין ( צילום: ויקפדיה )

סערה חסרת תקדים פורצת בעולם החינוך החרדי בבריטניה: כלל רבני שכונת גולדרס גרין בלונדון חתמו על מכתב דרמטי וחריג במיוחד המופנה לכל מנהלי ועסקני מוסדות החינוך בעיר, ובו הוראה נחרצת שלא לפתוח את שנת הלימודים החדשה הן בבתי הספר והן בתלמודי התורה כל עוד ישנם למעלה מ-20 תלמידים שטרם שובצו למוסדות החינוך.

המכתב, הנחשב לתקדים היסטורי בקהילה, מציב את הרבנים בעמדה תקיפה לצד ההורים והילדים השרויים בצער עמוק. "בפתח דברינו", כותבים הרבנים, "הננו מביעים הכרת הטוב והערכה עמוקה למנהלי ועסקני מוסדותינו הקדושים, שהם שמים לילות כימים, ותמיד דואגים וטורחים במסירות נאמנה לחינוך בני קהילתנו, ולהעמיד את מוסדות התורה על מכונם". "עת לעשות לה' - מבטלים תורה דרבים" הרבנים ממשיכים וכותבים: "אך, היות שיש עדיין יותר מעשרים תלמידים שיחי', שמאיזה סיבה שתהיה, לא מצאו את מקומם הראוי במוסדות העיר לשנת הלימודים הבעל"ט, וכבר במשך כמה חודשים התלמידים והוריהם יושבים ומצפים מתוך צער נורא לישועה שעדיין לא באה. על כן באנו בזה, בצוותא חדא, מדין כוח רבני העיר, להורות שלא יפתחו את שערי בתי הספר ותלמודי התורה לכיתות החדשות, עד שכל תלמיד יבוא אל המנוחה במציאת מקום לימודו הראוי לו". זעקת הנופשים: זו התגובה המזלזלת של עיריית טבריה - "." יאיר טל | 27.07.26 2 חברי הכנסת החרדים משתתפים ב'קעמפים': "לא יסולח להם" דוד קליין | 27.07.26 הרבנים אינם מתעלמים מהמחיר התורני הכרוך בהחלטה הקשה ומבהירים: "וידענו גם ידענו שזה כרוך בביטול תורה דשאר התלמידים, אכן הרי זה 'עת לעשות לה' ומבטלים תורה דרבים'". יצוין כי בין הרבנים שחתמו על ה'קול קורא' הדרמטי, מופיעים גם האחים לבית פרישוואסער המתגוררים בשכונה, הנמנים עם נגידי וגבירי העולם היהודי.

מכתבם של רבני גולדרס גרין

"מעבירים את המפתחות לרבנים"

ההוראה הדרמטית עוררה הד עצום בקהילה החרדית בלונדון, ובפרט בקרב מנהלי המוסדות הנדרשים כעת למצוא פתרון מיידי. עם פרסום המכתב, מיהרה הנהלת המוסד "בית מדרש עליון" בשכונה לשגר מכתב תשובה לרבנים, ובו פרקה את אשר על ליבה.

בלשון כואבת טענו בהנהלה כי הם עושים מאמצים כבירים להכניס כל תלמיד, אך "אין הקומץ משביע את הארי" בשל חוסר תקציבי קשה. במכתבם הפנו מנהלי המוסד אצבע מאשימה כלפי נדיבי העיר: בלונדון הבירה מתגוררים שועי ארץ ונגידים גדולים שיכולים להחזיק את כל עולם התורה, אך לטענתם אין הם תורמים מספיק.

המנהלים קראו לרבנים להפעיל לחץ על הגבירים שיתרמו למוסדות כדי לאפשר את קליטת התלמידים, והבהירו כי כל הבעיה נובעת מחסרון כיס. לסיום הודיעו חברי ההנהלה על צעד קיצוני: עד שיסתדרו העניינים והתקציבים, הם מתפטרים מתפקידם ומעבירים את המפתחות לניהול המוסד ואחריות העול הכבד לידי רבני העיר.

מכתבם של בית מדרש עליון לרבני גולדרס גרין

תופעה כואבת החוצה יבשות וימים

הדרמה המתחוללת כעת בלונדון מציפה אל פני השטח תופעה כואבת ומצערת החוצה יבשות וימים. מדובר בפצע פתוח שמלווה את הציבור החרדי כולו, כאשר מדי שנה, ערב פתיחת שנת הלימודים, יושבים מאות הורים וילדים ספונים בבתיהם ומזילים דמעות שליש על כך שבניהם ובנותיהם נותרו מחוץ לכותלי המוסדות.

בעולם החינוך מצביעים בכאב על אי היושר הצורם, כאשר ידוע לכל כי אילו אותה בעיה בדיוק הייתה מתעוררת אצל בנו של עסקן, נבחר ציבור או בעל השפעה – הדלתות היו נפתחות לרווחה תוך שעות ספורות. התופעה אינה ייחודית לבריטניה בלבד, אלא מלווה קהילות חרדיות ברחבי העולם.

כעת, רבים בציבור מביעים תקווה כי הצעד ההיסטורי והתקדימי שנקטו רבני גולדרס גרין יהווה סנונית ראשונה ומודל לחיקוי. הלוואי שרבנים ומנהיגי קהילות בכל רחבי העולם יעמדו גם הם כחומה בצורה, ויכריזו בקול ברור: לא פותחים את 'זמן אלול' עד שכל ילד וילדה, בחור ובחורה, בכל פינה בעולם, מצאו את מקומם הראוי בבית חינוך שמח ורגוע.