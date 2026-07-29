חג לתורה בטבריה | הראשון לציון עודד את חתני המשנה והגמרא

מעמד רב רושם נערך ביום ראשון השבוע בטבריה, כאשר הורים נרגשים, סבים גאים, רבנים ואישי ציבור התכנסו למסיבה של מצווה לכבודה של תורה ולכבודם של תלמידי תלמוד התורה "תפארת טבריא".

האירוע ציין את שיאה של תכנית הקיץ "ברינה יקצורו". במהלך חודשי הפגרה, בעוד חבריהם נחו בשעות הפנאי, בחרו תלמידי התלמוד תורה להקדיש את זמנם ללימוד בשקידה. התלמידים חזרו שוב ושוב על מסכתות הגמרא שלמדו מכיתה ד' ועד כיתה ח', ונבחנו בפני תלמידי חכמים ובוחנים מנוסים ברחבי העיר, שעמדו נפעמים מול הבקיאות והשליטה בחומר.

את הערב הנחה סגן מנהל התלמוד תורה, הרב יוחאי דיין, אשר הודה בדבריו למנכ"ל המוסדות הרב נפתלי בן הרוש על מסירותו. במהלך הערב נשאו דברים מנהל התלמוד תורה הרב בנימין בוימל, שסקר את היסטוריית המיזם, לצד ראש ישיבת "אור אלחנן" הרב אחיקם שבח, והמנהל הרוחני של ישיבת "תורת מאיר" הרב אלקנה יונה, העוסקים בחשיבות עמל התורה בגיל הצעיר.

נציג הבוחנים, הרב עקיבא עטיה, שיבח את רמת הידע המרשימה של התלמידים, ונציג ההורים הרב שמעון פריזיאן הודה לצוות החינוכי על המסירות לכל תלמיד. את הפן האמנותי הובילה מקהלת ילדי "תפארת טבריא", שביצעה את השיר "וזכני לגדל" ושיר תודה מיוחד שנכתב לציון המאורע על ידי הרב דניאל אלבו.

שיאו של הערב נרשם עם כניסתו של אורח הכבוד, הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף, אשר הגיע במיוחד לטבריה כדי לחזק את התלמידים. הקהל קיבל את פניו בשירת "ימים על ימי מלך תוסיף", והראשון לציון התרגש להאזין למקהלת התלמידים ששרה בפניו את הפיוט "שמח בני".

במשאו המרכזי ריתק הראשון לציון את הקהל כשגולל סיפורים מכלי ראשון על התמדתו העצומה של אביו, הראשל"צ הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל, עוד מימי נעוריו יחד עם הגאון הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל. בדבריו הפליג בשבחם של הילדים וציין: "מכאן, מטבריה, יצמחו גדולי הדור הבאים".

בין המשתתפים והאורחים שנכחו במעמד: מ"מ רב העיר הרב יגל ממליה, ראשי הכוללים הרב גבריאל דהן והרב ארז גול, ראש ישיבת מעייני התלמוד הרב איתן כהן, לצד ראש העיר יוסי נבעה וסגניו.

בסיום הערב עברו התלמידים המצטיינים לקבלת תעודות הוקרה ופרסים. הראשון לציון חתם בחתימת ידו על תעודות ההצטיינות של התלמידים שנבחנו על מעל מאה דפי גמרא.