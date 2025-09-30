מאות תלמידי תלמוד תורה "תפארת טבריא", שיגעו ועמלו במהלך חודשי הקיץ בשינון מסכתות גמרא, חגגו את סיום המבצע במעמד מפואר | בשיאו של הערב הופיע בהדרו הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, שהעניק פרסים ותעודות הוקרה לתלמידים המצטיינים (חרדים)
איזה ספר מוסר ראש הישיבה ממליץ ללמוד, ומה המכתב החריף שנכתב ומדוע? מה זו "תשובה שלימה"? ולימוד של מי נחשב יותר - בחור חזק או בחור שקשה לו? | ערב יום הכיפורים, שו"ת מיוחד שנערך עם ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, ובו עצות זהב לבני הישיבות, במסגרת כנס שערך הארגון "לב שומע" • צפו (חרדים)