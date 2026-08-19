נוסע בן 61 מסרביה, ליובישה קארוביץ', שעבר חוויה מסכנת חיים בטיסת ריינאייר בחודש שעבר, נערך להגשת תביעת פיצויים משמעותית נגד החברה. לצידו מצטרפים 35 נוסעים נוספים שהיו על אותה טיסה, והתביעה המשותפת צפויה להגיע לסכום דו-ספרתי של מיליוני אירו.

עורך הדין היווני ואסיליוס ציאראס, המייצג את הנוסעים, מסר לעיתון "בילד" הגרמני כי היקף הפיצויים הצפוי להידרש במסגרת ההליך המשפטי עשוי להגיע לעשרות מיליוני אירו. התביעה תוגש לאחר שיתקבלו ממצאי החקירה הסופיים של התקרית.

האירוע החריג התרחש כאשר חלקים ממנוע המטוס פגעו בחלון ושברו אותו במהלך הטיסה. ראשו של קארוביץ' נשאב דרך החלון השבור, ונוסעים ואנשי צוות נאלצו להיאבק כדי להחזיק בו ולמשוך אותו בחזרה לתוך המטוס. בסופו של דבר, הוא שרד את התקרית הקשה.

עורך הדין ממתין לסיום החקירה הרשמית בטרם יוחלט נגד מי בדיוק תוגש התביעה. בין הגורמים הנבחנים כנתבעים פוטנציאליים נמצאים חברת התעופה ריינאייר, יצרנית המטוס בואינג, יצרנית המנוע וגורמים האחראים על תחזוקת המטוס.

"כולם הסתכלו למוות בעיניים באירוע הזה", ציין עורך הדין בהתייחסו ל-36 הנוסעים שהוא מייצג במסגרת ההליך המשפטי.