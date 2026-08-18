שני נכדים נהרגו בהתרסקות סירה

אסון ימי קשה שהתרחש לפני כחודש במפרץ ברנגט שבניו ג'רזי הגיע לשלב האישום הפלילי, לאחר שסבם של שני ילדים שנספו בתאונה הסגיר עצמו למשטרה בסוף השבוע. האיש, בן 64, מואשם בעבירות חמורות ובהן הריגה ברשלנות באמצעות כלי שיט, לאחר שהתברר כי השיט את סירתו כשהוא תחת השפעת אלכוהול.

האירוע הטרגי אירע ב-19 ביולי, בשעה תשע בערב, כאשר סירה מנועית באורך 30 רגל שטה במים הסמוכים לברקלי טאונשיפ – במרחק קצר מהעיר החרדית לייקווד שבמחוז אושן. על הסירה שהו ארבעה נוסעים: הסב והסבתא, שניהם בני 64, ושני נכדיהם – מיה בת התשע ואחיה "זיגי" בן השבע, תושבי לייסי טאונשיפ הסמוכה.

על פי ממצאי החקירה, הסירה נעה בחשיכה באזור הנתיב הימי הבין-חופי והתנגשה בעוצמה רבה בסימון נתיב עשוי עץ המשמש להכוונת כלי שיט. חוקרים קבעו כי תאורת האזהרה על גבי הסימון פעלה כראוי בזמן התאונה. עוצמת ההתנגשה הייתה כה חזקה עד ששני הילדים הוטלו אל מי המפרץ.

הסבא והסבתא פעלו מיד לחלץ את הילדים מהמים והצליחו להעלותם אל החוף. שני הילדים פונו במהירות לבית החולים המקומי, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותם.

חקירה משותפת שנערכה על ידי יחידת החקירות הפליליות של משטרת מדינת ניו ג'רזי, תחנת השיטור הימי בפוינט פלזנט ומשרד התובע של מחוז אושן, הובילה למסקנה כי הסב השיט את הסירה כשהוא תחת השפעת אלכוהול, במצב שפגע ביכולתו לתפעל את כלי השיט כראוי. ביום שישי האחרון התייצב הסב מרצונו בתחנת המשטרה בברקלי טאונשיפ, שם נעצר והועבר למעצר.

כתב האישום שהוגש נגדו כולל שני סעיפים של הריגה ברשלנות באמצעות כלי שיט מדרגה שנייה, נהיגה בכלי שיט תחת השפעת אלכוהול ונהיגה בקלות ראש. האסון הכבד הלם את הקהילה המקומית באזור לייקווד והסביבה. בני המשפחה תיארו את שני האחים כחברים הכי טובים שהיו בלתי נפרדים זה מזה.

רשויות מקומיות ציינו כי מדובר באחת האסונות הקשים בשרשרת תאונות ימיות שאירעו באזור מפרץ ברנגט במהלך הקיץ. הנאשם מוחזק במעצר עד לדיון בעניינו בבית המשפט, והוא נהנה מחזקת החפות כל עוד לא הוכחה אשמתו.