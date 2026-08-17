בסוף השבוע החולף, דקות בודדות טרם מועד הצבעה על הדחתו, הגיש מתנדב בארגון החירום והאמבולנסים 'ויליאם פ. פייסט' שבמחוז רוקלנד את התפטרותו. הצעד המיידי מנע את עריכת ההצבעה הרשמית ואיפשר למתנדב לסיים את כהונתו בארגון על פי החלטתו, במקום להידחות על ידי חברי הארגון. כך דיווח אתר 'מונסי סקופ' המקומי.

ההתפטרות המפתיעה מגיעה בסיום תקופה של כשבועיים בהם התנהלה סערה תקשורתית וחקירה פנימית מקיפה בארגון 'פייסט'. במקביל, דירקטוריון נציבי האש של מחוז ספרינג ואלי השעה את המתנדב מפעילותו בכבאות למשך 30 יום בשל אותו מקרה, וצעדים משמעתיים נוספים עדיין נבחנים.

הסרטון שהוביל לסערה

מקור הפרשה בסרטון שצילם המתנדב והעלה לרשתות החברתיות. בתיעוד נראה רכב חירום של פרמדיק חרדי מארגון 'הצלה' ברוקלנד קאונטי חונה בחניית נכים מחוץ לחנות, כאשר אורות החירום דולקים. הסרטון הופץ במהירות בקבוצות מדיה חברתית מקומיות ללא הסבר מלא, ועורר גל ביקורת חריפה כלפי ארגון 'הצלה' והקהילה החרדית, כולל תגובות רבות בעלות אופי אנטישמי.

אולם בירור שנערך לאחר מכן גילה את התמונה השלמה: הפרמדיק מ'הצלה' מיהר לתוך החנות על מנת להעניק טיפול רפואי מציל חיים לילד שהיה ללא הכרה. בעת שהמתנדב תיעד את הרכב והפיץ את הסרטון, הפרמדיק החרדי עסק בפועל בהחייאה ובטיפול חירום מציל חיים בתוך המבנה.

חקירות והליכים משמעתיים

בעקבות התגלית והסערה הציבורית, הודיעו ארגון האמבולנסים 'פייסט' ומחוז כיבוי האש של ספרינג ואלי על פתיחת חקירות רשמיות. הנהלת 'פייסט' הבהירה כי הדירקטוריון רואה במקרה חומרה רבה ומנהל בדיקה יסודית בהתאם לתקנון ולנהלים.

כפי שדווח, מועצת נציבי האש של מחוז ספרינג ואלי החליטה להשעות את הכבאי באופן מיידי למשך 30 יום. ההחלטה התקבלה בעקבות הסערה שפרצה לאחר שהכבאי צילם והפיץ ברשתות החברתיות את הסרטון, תוך השמטת העובדה שהפרמדיק נלחם באותן דקות קריטיות על חייו של ילד ללא הכרה.

התפטרות ברגע תשע

ההליך הפנימי בארגון 'פייסט' הגיע לשיאו בישיבה מיוחדת שזומנה לשעת ערב בסוף השבוע, בה הייתה אמורה להתקיים הצבעה רשמית על הדחת המתנדב. ברם, כאשר ההצבעה הייתה במרחק דקות בודדות, בחר המתנדב להקדים את המהלך, להגיש את התפטרותו ולסיים את תפקידו בארגון באופן מיידי.

ההתפטרות היזומה מנעה את קיום ההצבעה והביאה לסיום כהונתו בארגון בתנאים שקבע, במקום להידחות על ידי חברי הארגון. יצוין כי צעדים משמעתיים נוספים כנגדו עדיין נבחנים במחוז כיבוי האש של ספרינג ואלי.

הסכנה שבהפצת מידע חלקי

המקרה המדובר מדגיש מחדש את הסכנה הטמונה בהפצת תיעודים ברשתות החברתיות ללא בדיקת עובדות. הוצאת דברים מהקשרם עלולה לגרום לגל של שנאה, אנטישמיות והסתה כלפי אנשי רפואה וחירום המסכנים את עצמם למען הציבור.

כפי שדווח, האירוע התרחש ביום שישי האחרון בסניף 'קוסטקו' בעיירה נאנואט. פרמדיק מארגון 'הצלה' במחוז רוקלנד נזעק לטיפול דחוף בילד שנמצא ללא הכרה בתוך החנות. כשהבין שכל שנייה קריטית להצלת חיים, החנה את רכב החירום בחניית הנכים עם אורות החירום מהבהבים ומיהר פנימה להעניק טיפול מציל חיים.

הפרשה ממחישה את החשיבות הרבה בבירור האמת לפני שרצים לשפוט ולפרסם ברשת, ואת המחיר הכבד שעלול להיגרם כתוצאה מהפצת מידע חלקי ומטעה.