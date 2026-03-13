לקוחה שנסעה עם ענקית הלואו קוסט ריינאייר ותבעה מהחברה פיצויים, הצליחה לעקל מטוס של החברה לאחר שקיבלה צו הוצאה לפועל מבית המשפט | בחברה מכחישים: "כל התיאורים של עיקול שגויים עובדתית וכי לא עוקלה אף טיסה" | הסיפור המלא (תעופה)
מה שהתחיל כוויכוח טכני על התקנת אינטרנט במטוסים, הידרדר במהירות למלחמה חזיתית בין שניים מהמנהלים הבוטים והצבעוניים בעולם | כעת, אילון מאסק מעלה את ההימור ותוהה בקול רם: האם הגיע הזמן לקנות את החברה ו"להחזיר ריין לתפקיד המנכ"ל"? (חדשות בעולם)
כוח משטרתי עלה למטוס של חברת ריינאייר לאחר שהתקבל דיווח על פריטים שנלקחו מעגלת שירות במהלך טיסה מספרד לסקוטלנד | הטייס הודיע בכרוז כי "אם הפריטים יימסרו, כולם יורדים מהמטוס מהר, ואם לא, כל אחד יעבור חיפוש בנפרד" | רבים לעגו על החיפוש הדרמטי שערכה החברה אחרי פריטים בשווי פעוט (תעופה)
אחרי שריינאייר הודיעה כי לא תחדש את טיסותיה ופעילותה לישראל בעונת החורף הקרובה, בדיקה באתר החברה מעלה כי תל אביב הוסרה לחלוטין מרשימת היעדים שאליה טסה החברה | לא נמסרה הודעה רשמית מטעם החברה, ולא ברור האם הדבר מבשר על כוונת ריינאייר לא לשוב כלל לישראל בעתיד (תעופה)
נוסע אשר טס לאחרונה מצרפת לבריטניה טוען כי כאשר הגיע לאיסוף המזוודות, גילה כי תיקו וחפציו בשווי 1,500 פאונד נקרעו לגזרים | לדבריו, "התגובה הראשונה שלי הייתה הלם מוחלט. זה נראה כאילו נמר טרף אותה. גם נציגת החברה הייתה המומה והתנצלה שוב ושוב, אמרה שמעולם לא ראתה דבר כזה" (תעופה)
ענקית הלואו קוסט וויז אייר שמנהלת מגעים מתקדמים עם משרד התחבורה במטרה להקים בסיס פעילות קבוע בישראל, מציבה שורת דרישות חסרות תקדים שעשויות לזעזע את השוק המקומי | החברה מבקשת להפעיל כבר בקיץ הבא בסיס פעילות שיכלול שלושה מטוסים שייחנו קבוע בישראל, וצוותים קבועים שיבצעו טיסות יומיות בקצב מסחרר של עד 60 טיסות ביום (תעופה)
ענף התעופה הסובל ממשבר חמור עקב המתיחות הביטחונית סופג היום מכה משמעותית עם הודעת ענקית הלואו-קוסט רינאייר על כך שלא תשוב להפעיל טיסות מישראל ואליה עד סוף עונת החורף הקרובה | בפועל יבוטלו כ-22 קווים בינלאומיים שתוכננו לצאת מישראל, עם כמיליון מושבים ליעדים פופולריים באירופה (תעופה)
דרמה אווירית אירעה בסוף השבוע בטיסת ריינאייר מבורנמות' לג'ירונה, כאשר נוסע שיכור עורר מהומה בטיסה לאחר שניסה לפתוח את דלת החירום באמצע האוויר, תוך שהוא תוקף נוסעים אחרים | הטייס נאלץ להנחית את המטוס בטולוז, שם המתינו כוחות משטרה שגררו את האיש החוצה לעיני נוסעים (תעופה)
ענקית הלואו-קוסט Ryanair, המשמשת נוסעים חרדים רבים לאירופה, הודיעה לאחרונה כי תחדל להשתמש בכרטיסי עלייה למטוס מודפסי ותעבור לשימוש בלעדי בכרטיסים דיגיטליים באפליקציית החברה | מדובר במכה קשה עבור נוסעים רבים מהמגזר החרדי שאינם מחזיקים ב'טלפון חכם', והצעד התקדימי עלול למנוע מהם את האפשרות לטוס עם החברה (תעופה)
מבצע עם כלביא והפיכת נמל התעופה בן גוריון ליעד אסטרטגי של האיראנים גרמו לסגירתו והשבתתו המוחלטת | כעת, לאחר כניסת הפסקת האש לתוקפה, מספר הנוסעים בנתב"ג מתחיל לעלות ומסמן כי הכיוון חיובי | כל הפרטים על חזרת ענף התעופה, וגם: חברת התעופה הזרה הראשונה ששבה לפעילות בישראל (תעופה)
ענקית הלואו קוסט האירית ריינאייר (Ryanair) הודיעה היום (חמישי) כי לא תשוב לטוס לישראל עד ל-1 בספטמבר | על פי ההודעה שפורסמה באתר החברה, הנוסעים שהושפעו מהשינוי יקבלו עדכון אישי באימייל עם אפשרויות חלופיות (תעופה)
אחרי ביטול ודחיית הטיסות לישראל של עשרות חברות תעופה בינלאומיות, המגמה מתהפכת וחברת התעופה יונייטד איירליינס הודיעה היום על חידוש טיסותיה מניו יורק לתל אביב מוקדם מאוד ממה שהיה צפוי|ההחלטה על חידוש הפעילות התקבלה לאחר הערכת מצב מבצעית מקיפה | זה התאריך שפורסם (חדשות בעולם)
מתחילת המלחמה חווה ענף התעופה בישראל משבר קשה בשל נטישת חברות תעופה בינלאומיות רבות | בהינתן והמצב הביטחוני יישמר, או לפחות לא יורע, חודש מרץ 2025 שהתחיל אמש, הולך להיות אחד המשמעותיים ביותר בכל הנוגע לחזרתן של ענקיות התעופה הזרות לישראל | הרשימה המלאה (חדשות)