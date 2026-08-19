מערך שטח מקיף ומתוחכם שהקימה מפלגת 'נעם לישראל' לצורך משיכת קולות מהרחוב החרדי נחשף הערב (ה'). על פי חשיפת הכתב דניאל גרובייס ב'כאן 11', המפלגה פועלת באופן ממוקד למשיכת צעירים שבאו מבית חרדי, תוך הקמת מטות שטח נפרדים לכל תת-מגזר.

כפי שפרסמנו כאן בעבר, מפלגת 'נעם' מנסה לפנות לצעירים מבתים חרדיים שאינם מתכוונים להצביע למפלגות החרדיות, ומנהלת מגעים לאיחוד עם מפלגת 'אחי'. כעת מתברר כי מאחורי המהלך עומד מערך שטח מלא שחולק לפי קהילות.

חלוקה למטות נפרדים

המערך שהוקם כולל שלושה מטות שטח ייעודיים: מטה ליטאי, מטה ספרדי ומטה חסידי. חלוקה זו נועדה לאפשר פנייה מותאמת וממוקדת לכל קהילה בנפרד, תוך התאמת השפה והמסרים לכל אוכלוסייה.

המטרה המוצהרת: לשכנע צעירים שבאו מבית חרדי שלא להצביע למפלגות הפועלות על פי דעת תורה, אלא להעביר את קולם למפלגת 'נעם'. המהלך מעורר עניין רב בזירה הפוליטית, במיוחד נוכח הניסיון לחדור לקהלים שמסורתית נחשבים למצביעים נאמנים של המפלגות החרדיות.

אלפי צינתוקים למכשירים כשרים

במסגרת הפעילות, הקימה המפלגה קו טלפון ייעודי שבאמצעותו בוצעו בימים האחרונים אלפי "צינתוקים" ושיחות ישירות למכשירים כשרים של צעירים במגזר. לצד זאת, יו"ר המפלגה ח"כ אבי מעוז מקיים פגישות ישירות עם קבוצות צעירים, אברכים ובני ישיבות.

המגעים עם 'אחי' בסגירה סופית

במקביל למערך השטח, מתקיימים מגעים מתקדמים לבחינת ריצה משותפת מול מפלגות אופוזיציה חרדיות. כפי שפרסמנו בעבר, המגעים כוללים את מפלגת 'אחי' הפועלת נגד ש"ס. בשלב זה, שני הצדדים מכחישים באופן רשמי את קיומם של המגעים.

אולם, אנו ב'בבלי' יודעים להוסיף על דיווחו של גרובייס ולספר כי המגעים נמצאים בסגירה סופית והדיונים כעת הם טכניים בלבד והשקת המפלגה המאוחדת צפויה להתקיים בימים הקרובים.