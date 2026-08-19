אסון קשה התרחש ביום שלישי האחרון במערב הרפובליקה המרכז-אפריקאית, כאשר מכרה זהב לא מוסדר קרס על עשרות כורים שעבדו בתוכו. האירוע אירע באזור אבא שבמחוז ננא-ממברה, הסמוך לגבול עם מדינת קמרון, ועד כה דווח על לפחות 30 הרוגים.

איגודי כרייה מקומיים מעריכים כי מספר הנספים הסופי עלול להגיע למעל מאה איש. המכרה, שבו עבדו כורים רבים ללא אמצעי בטיחות נאותים, קרס באופן פתאומי וקבר תחת ההריסות עשרות עובדים שלא הצליחו להימלט בזמן.

מאמצי החילוץ נמשכים

צוותי חילוץ ותושבים מקומיים פועלים זה שעות ארוכות במאמץ מאומץ להציל את הלכודים מתחת לפני האדמה. עדי ראייה במקום תיארו תמונות קשות, כאשר כורים צעירים המכוסים בוץ עובדים ללא ציוד מתאים בניסיון לחלץ את חבריהם מהבור העמוק.

שלט מביך ליד בית עלמין בבריטניה בבלי | 13:40

סגן ראש המחוז, סולימאן בי, פנה בקריאה דחופה לסיוע: "זה נורא ואנחנו קוראים לעזרה מארגונים ומכל האנשים בעלי הרצון הטוב לסייע לחלץ מהבור את אלו שאינם יכולים לעשות זאת בעצמם". הכורה פלוריאן גאגואנדה, ששרד את הקריסה, מסר כי המחלצים ממשיכים לחפש נעדרים נוספים, אך הבהיר כי "הסיכויים למצוא אותם בחיים הולכים ופוחתים" ככל שחולף הזמן.

דובר הממשלה אבאריסט נגאמנה הודיע כי השלטונות "פועלים במרץ כדי לספק סיוע ועזרה" לנפגעים ולמשפחותיהם, אולם האתגרים הלוגיסטיים באזור המרוחק מקשים על פעולות החילוץ.

תופעה נפוצה באזור

תאונות מסוג זה מתרחשות לעיתים קרובות במדינה, שבה אלפי תושבים עוסקים בכרייה ידנית ולא מוסדרת בתנאים מסוכנים ביותר. היעדר תקני בטיחות ופיקוח ממשלתי באתרי הכרייה המקומיים הוביל בשנים האחרונות לשורה של קריסות קטלניות שגבו מחיר כבד באזורי המכרות.

הכרייה הבלתי מוסדרת הפכה למקור פרנסה מרכזי עבור אלפי משפחות באזורים הכפריים של המדינה, אך המחיר האנושי כבד. כורים רבים עובדים ללא ציוד בטיחות בסיסי, ללא תמיכות נאותות בפירים, וללא פיקוח הנדסי על יציבות המבנים התת-קרקעיים.