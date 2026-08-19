משטרת ישראל עצרה אמש (יום רביעי) נהג צעיר בן 19, תושב הפזורה הבדואית בדרום הארץ, לאחר שנתפס נוסע במהירות חריגה ומסוכנת ביותר של 201 קילומטר לשעה בכביש 60. המהירות נמדדה במכשיר מד מהירות לייזר (ממל"ז) במהלך פעילות אכיפה של שוטרי משטרת התנועה הארצית (ימת"א נגב) בשיתוף יחידת הג'יפים עיירות. המהירות המותרת באותו קטע עומדת על 90 קמ"ש בלבד, כך שהנהג חרג בלמעלה מ-110 קמ"ש מהמותר.

כאשר כוחות המשטרה, שהיו פרוסים באופן גלוי וסמוי לאורך הכביש, סימנו לנהג לעצור בצד הדרך, בחר הצעיר שלא להיענות לדרישה. במקום זאת, הוא החל בבריחה מסוכנת במיוחד, תוך שהוא מכבה את כל אורות הרכב במטרה להיעלם בחשכת הלילה ולהתחמק מהשוטרים. מהלך זה סיכן באופן ממשי את כל נוהגי הרכב האחרים שנסעו באותו זמן בכביש.

השוטרים, שהיו ערוכים למצב כזה, פרסו דוקרנים בנתיב הנסיעה של הרכב הנמלט והצליחו לעצור אותו בכוח. בתיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים נראה רגע המעצר המתוח: שוטר ניגש במהירות אל חלון הרכב כשהוא שולף אקדח ופנס, ומצווה על הנהג בקול רם לכבות את המנוע. שוטרת מבהירה לנהג את חומרת מעשיו ואוזקת אותו.

"ברור שאתה לחוץ... אתה נוסע ומכבה את האורות כשאתה רואה ניידת", נשמעת השוטרת אומרת לו בתיעוד. "אתה ממשיך ונעצר פה בדוקרנים... תן לי ידיים, אתה עצור בחשד לנהיגה מופרזת! למה ככה מהר? משעמם לך בחיים?"

הנהג הועבר לחקירה באזהרה בתחנת משטרת באר שבע, ובסיומה נכלא. בדיון שנערך בבית המשפט בעיר, הורה השופט להאריך את מעצרו עד להחלטה אחרת. במשטרה מציינים כי הפעילות מתבצעת במסגרת מבצע "מחויבים לחיים" – תוכנית ארצית של אגף התנועה והרלב"ד להגברת האכיפה בכבישים ולמניעת תאונות דרכים קטלניות.