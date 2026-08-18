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הרחקה ל-180 יום

בחשד לפגיעה בבית קפה הפועל בשבת בירושלים: אישה בת 75 נעצרה

משטרת ירושלים עצרה אישה קשישה בחשד למעורבות באירועי נזק לבית עסק הפותח בשבת קודש במרכז העיר • בית המשפט הורה על שחרורה בתנאים מגבילים והרחקתה מהמקום

ניידת משטרה, אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

משטרת ירושלים הודיעה היום (יום שלישי) על מעצר אישה בת 75 תושבת העיר, החשודה בביצוע מעשי נזק חוזרים כנגד בית הקפה "בסמטה" במרכז , המפעיל את עסקו בשבת קודש.

על פי החשד, האישה ביצעה במשך תקופה מעשי השחתה נגד בית העסק, תוך פגיעה ברכושו והטרדת בעליו. לפי הפרטים שנמסרו ממשטרת ירושלים, מיוחסים לחשודה מספר אירועים שכללו ריסוס כתובות על קירות המקום, השלכת אשפה לכיוון בית הקפה ופגיעה במנעול הדלת. בעלי בית הקפה תיעדו את המקרים והגישו תלונה רשמית למשטרה.

שוטרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים פעלו לאיתור החשודה, ולאחר חקירה ראשונית הובאה לדיון בפני בית משפט השלום בירושלים. בית המשפט קבע כי האישה תשוחרר בתנאים מגבילים, ובכלל זה נאסר עליה להיכנס לבית הקפה או להתקרב אליו במרחק של פחות מ-30 מטר, וזאת למשך 180 ימים.

יצוין כי בשבועות האחרונים מתקיימות מחאות נגד פעילות בית הקפה בשבת קודש, במהלכן דווח גם על עימותים בין משתתפי המחאות לבין שוטרי משטרת ישראל.

משטרהחילול שבתירושלים

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