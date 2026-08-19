אירוע מתוח התרחש היום (יום רביעי) בבית הסוהר השרון, כאשר אסיר שנפצע מחבלה עצמית התבצר על גג מרפסת באחד האגפים ואיים על חייו.

לפי הפרטים שהתקבלו, האסיר קשר חבל סביב צווארו לאחר שנפצע מחבלה שביצע בעצמו, ונמצא במצב מסוכן. בעקבות כך הוזעקו באופן מיידי כוחות יחידת העילית מצדה של שירות בתי הסוהר.

הכוחות שהגיעו למקום פעלו בשיתוף פעולה הדוק עם לוחמי הכליאה של בית הסוהר. במקביל הופעל צוות מו"מ מיוחד מיחידת העילית, שניסה ליצור קשר עם האסיר ולהרגיע את המצב המתוח.

בסיום פעולה מבצעית מורכבת, הצליחו הכוחות להשתלט על האסיר ולהורידו מהמרפסת בשלום. האסיר הועבר לקבלת טיפול רפואי בשל הפציעות שנגרמו לו במהלך החבלה העצמית.

דובר שירות בתי הסוהר מסר כי "מוכנות היחידה עומדת בכל העת לפעילות מבצעית מאומצת בתוך ומחוץ לבתי הסוהר". האירוע מצטרף לשורת פעולות מבצעיות שמבצע שירות בתי הסוהר לאחרונה.

יחידת העילית מצדה משמשת כזרוע המבצעית של שירות בתי הסוהר, והיא מתמחה בטיפול באירועים חריגים ובמצבי חירום במתקני הכליאה השונים. לוחמי היחידה עוברים הכשרה מיוחדת המכינה אותם להתמודדות עם מצבי משבר, לרבות מקרים שבהם אסירים מסכנים את חייהם.

בשבועות האחרונים מתבצעת פעילות מוגברת של שירות בתי הסוהר במתקני הכליאה, הכוללת פשיטות על אסירים המזוהים עם ארגוני פשיעה ופעולות אכיפה כנגד מפוקחים המאוזקים באיזוק אלקטרוני. במהלך הפעילות נתפסו חומרים אסורים, כלי נשק מאולתרים ותרופות.