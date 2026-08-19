בדיקה שגרתית שערכו בלשי היחידה המרכזית של אגף התנועה במחוז ירושלים בשכונת גבעת שאול הסתיימה במעצרו של נהג פלסטיני שביצע שורת עבירות חמורות. החשוד, תושב שכונת אבו תור שבמזרח העיר כבן 27, נתפס כשהוא מפר מספר צווים משפטיים במקביל.

הבלשים, שפעלו במסגרת אכיפה ממוקדת בכניסה לעיר, עצרו את הרכב לבדיקת מסמכים. במהרה התברר כי הנהג מנסה להטעות את השוטרים באשר לזהותו האמתית. בתיעוד שפרסמה המשטרה מהאירוע, נשמע הבלש מודיע לחשוד: "חביבי, אתה מעוכב איתי לתחנה בחשד להתחזות... על חשד לנהיגה בזמן פסילה".

בדיקה מעמיקה שערכו השוטרים במערכות המשטרה העלתה ממצאים חמורים: מדובר בפעם הרביעית בשנים האחרונות שבה הצעיר נתפס נוהג כשרישיונו פסול. רישיון הנהיגה שלו פקע כבר בשנת 2023, והוא לא היה מורשה כלל לנהוג. נוסף על כך, התברר כי באותה עת היה אמור החשוד לשהות במעצר בית מלא, במסגרת הליך משפטי המתנהל נגדו בגין עבירות תנועה קודמות.

בעקבות הממצאים, נעצר החשוד והועבר לחקירה בתחנת המשטרה. בסיום החקירה הוחלט על כליאתו, ויחידת תביעות התעבורה של מחוז ירושלים מתכוונת להביאו בפני בית המשפט להארכת מעצר, לצד הגשת כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.