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המציאות מאחורי התדמית

חיילי אל-ג'ולאני קוראים ליהודים: "נזיל את דמכם לנהרות"

תיעוד מסוריה חושף את פניה האמיתיים של המשטר החדש: לוחמי אחמד א-שרעא, המכונה אבו מוחמד אל-ג'ולאני, מתועדים בשעות הלילה כשהם משמיעים קריאות איום ושטנה כלפי עם ישראל ומצהירים על כוונות רצח

תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות בימים האחרונים חושף את פניה האמיתיים של ההנהגה החדשה בסוריה. בעוד שאחמד א-שרעא, הידוע בכינויו , זוכה לתדמית מתונה ופרגמטית בעיני מדינות המערב - כולל ארצות הברית בהנהגת נשיאה דונלד טראמפ - הרי שהתיעוד מהשטח מספר סיפור שונה בתכלית.

בסרטון שהופץ ברשת מתועדים לוחמים השייכים לכוחותיו של אל-ג'ולאני בשעות הלילה, עומדים בשורות מחוץ למבנה כלשהו. הלוחמים, לבושים במדים צבאיים וחבושים בכומתות אדומות, משמיעים שירי קרב ומריעים קריאות שטנה נגד עם ישראל.

בתיעוד נשמעים הלוחמים מכריזים כי "עזה היא קריאת הקרב שלנו" ומוסיפים הצהרות על "הרס וגדיעה". בהמשך הסרטון הם מריעים ומשמיעים קריאות של "הפצצות והרס" ומצהירים "לא נשבר".

הקריאות מחריפות כאשר החיילים פונים ישירות אל היהודים באיומים מפורשים: "אני בא אליך, יהודי", "אני בא אליך מהר האש", ואף מצהירים "אעשה נשק מגופי". בשלב מסוים הם קוראים "בדמך, נהרות זורמים". הסרטון מסתיים בקריאות חוזרות ונשנות של "אללה ואכבר" ו"תכביר".

סוריהאבו מוחמד אל-ג'ולאניאנטישמיותאחמד א-שרעא

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