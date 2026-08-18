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בעקבות התקיפה בבסיס הסורי

טורקיה כמעט הגיבה לתקיפה בסוריה

השליח האמריקני לסוריה מגלה: טורקיה לא הוזהרה מראש על התקיפות הישראליות בבסיס אבו א-דוהור וכמעט יצאה למתקפה נגדית | ארה"ב קוראת להקמת מנגנון למניעת אי-הבנות

רגעים אחרי התקיפה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

השליח המיוחד של ארצות הברית לסוריה, טום ברק, המשמש גם כשגריר ארה"ב בטורקיה, מסר הערב (יום ג') כי טורקיה לא קיבלה כל התראה מוקדמת על התקיפות האוויריות הישראליות שבוצעו בבסיס אבו א-דוהור שבצפון-מערב סוריה, וכי האירוע היה עלול להסלים לעימות צבאי ישיר.

בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס, ברק הסביר כי כאשר הטורקים זיהו מטוסים הנעים בכיוון צפון לעבר גבולם, "הם היו יכולים באופן סביר להיערך לתגובה משלהם". השליח האמריקני הוסיף כי "למרבה המזל, אנשים שקולים הצליחו למנוע מהמצב להידרדר עוד יותר".

ברק הדגיש כי התקרית מעלה את הצורך הדחוף במנגנון מסודר למניעת חיכוך בין ישראל, טורקיה והכוחות הפועלים בסוריה. לדבריו, וושינגטון כבר מעבירה מידע ומקיימת דיאלוג בין הצדדים, אך יש צורך ב"מנגנון חזק יותר" שימנע אי-הבנות ועימותים מסוכנים.

בסיס אבו א-דוהור שבמחוז אידליב ספג לפנות בוקר ארבע תקיפות אוויריות שפגעו במסלול הנחיתה וגרמו לנזקים, אך ללא נפגעים. לפי דברי ברק, התקיפה הישראלית נבעה מתפיסה - "בין אם מדויקת ובין אם מוטעית" - שטורקיה עומדת להרחיב בקרוב את נוכחותה הצבאית באותו בסיס.

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