רעידת אדמה בעוצמה של 7.4 שפקדה את קולומביה ב-10 באוגוסט הותירה אחריה הרס רב. בעיר פריירה נלכדה דניאלה לארגו סאנצ'ס, בת 32, מתחת להריסות מבנה שקרס.

צוותי החילוץ פעלו במשך שעות רבות במאמץ להגיע אל האישה הלכודה. בשלב מסוים הצליחו המחלצים לאתר אותה בחיים, אך המשימה הייתה רחוקה מסיום: מיקומה המדויק בתוך ההריסות הקשה מאוד על האפשרות להגיע אליה ולחלצה.

על פי הדיווחים, חלפו כעשר שעות נוספות מהרגע שבו אותרה ועד לרגע שבו הצליחו המחלצים להוציאה החוצה.

בתיעוד שהופץ מהמקום נראה הרגע שבו היא מוצאת מתוך ההריסות, כאשר מסביב נשמעות מחיאות כפיים וקריאות של המחלצים והנוכחים.

לאחר החילוץ הועברה לארגו לבית החולים האוניברסיטאי סן חורחה בפריירה, כשמצבה הרפואי קשה.

במשך מספר ימים נחשב סיפורה לאחד מסיפורי ההישרדות הבולטים מתוך האסון שפקד את קולומביה. אולם בהמשך השבוע הגיעה הבשורה הקשה.

לאחר מספר ימים בטיפול נמרץ, מצבה של לארגו הידרדר והיא נפטרה כתוצאה מסיבוכים רפואיים שנגרמו בעקבות השעות הארוכות שבהן הייתה לכודה מתחת להריסות.

רגע החילוץ נותר אחד התיעודים המרגשים מרעידת האדמה - 36 שעות מתחת להריסות, שעות נוספות של עבודה מאומצת עד שהמחלצים הצליחו להגיע אליה, ומאמץ שלא פסק עד שהוצאה בחיים.