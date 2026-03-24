מבצע ביולוגי חסר תקדים בשמי ארה"ב: מיליוני חרקים מהונדסים הומטרו מהאוויר כדי לעצור טפיל אכזרי שטורף בעלי חיים בעודם בחיים | בעזרת טכנולוגיה חדישה של זבובים עקרים הזוהרים בחושך, המדענים מנסים להכריע את המלחמה המסתורית שמתחוללת בגבול מקסיקו (מעניין)
למרות המתקפות החריפות של הנשיא גוסטבו פטרו נגד ישראל, צבא קולומביה לא מוותר על "כיפת הברזל" | בעוד גוסטבו פטרו משתלח בישראל מעל כל במה, הוא משלים את רכישת מערכת ה'ברק' במיליוני דולרים | כך מנצח האינטרס הביטחוני את הנאומים הפוליטיים (צבא, בעולם)
נשיאה הקודם של קולומביה, אלברו אוריבה, נידון ל-12 שנות מעצר בית וקנס של כ-850 אלף דולר לאחר שהורשע בשיבוש הליכי משפט ובשוחד עדים במשפט שארך כחצי שנה | זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של קולומביה שנשיא לשעבר מורשע בפלילים (בעולם)
המועמד לנשיאות מטעם האופוזיציה מיגל אוריבה שרד את הניתוח המסוכן לאחר שנורה בשבת בראשו, כך הודיעו אשתו ובית החולים | ככל הנראה מדובר רק בניתוח ראשון מתוך סדרה של ניתוחים שיצטרך הפוליטיקאי לעבור, לאחר שנורה בשבת על ידי נער כבן פחות מ-15 (בעולם)
הבית הלבן הודיע הבוקר כי קולומביה קיבלה את כל התנאים של ארה"ב והסכימה שתחזיר את המהגרים הלא חוקיים באמצעות טיסות ייעודיות | המהפך הגיע לאחר שטראמפ איים להטיל מכסים חסרי תקדים על קולומביה, לאחר שהחזירה מטוסים אמריקנים בה שהו מהגרים (חדשות, בעולם)