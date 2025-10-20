היום בצנעא מתקיימת הלווייתו של מייג'ור־גנרל מוחמד עבד אל‑כרים אל‑ר'מארי, הרמטכ"ל החות'י שנהרג בתקיפה ישראלית | הדמות הבכירה ביותר של צבא הטרור של החות'ים, שהובילה מתקפות על ישראל ועל יעדים אזרחיים, הותירה אחריה חלל משמעותי בהנהגה הצבאית של התנועה (העולם הערבי)
בשיחת נתניהו עם טראמפ אמש, דרש הנשיא האמריקני מראש הממשלה להביא בקדם לסיום המלחמה ברצועת עזה | לדבריו: "סיום המלחמה יעזור במו"מ מול איראן וגם מול הסעודים" | בנוסף - טראמפ דרש מנתניהו, שיוריד את האופציה לתקיפה באיראן מסדר היום הישראלי (מדיני)