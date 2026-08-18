שר החוץ הסורי אסעד א-שיבאני פרסם היום (יום ג') הודעה רשמית חריגה, בה אישר כי המשטר בדמשק מחזיק בחומר גרעיני ומתכנן להותירו בידיו. מדובר בהצהרה רשמית ראשונה מסוגה, המגיעה כשבוע לאחר שהרשות הסוריה לאנרגיה אטומית רמזה לראשונה על קיומם של חומרים כאלה בשטחה.

במסיבת עיתונאים משותפת עם ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי, הבהיר שר החוץ הסורי: "החומר הגרעיני יישאר בחזקת סוריה, כפוף לערבויות של סבא"א. אנו מדגישים את זכותה של סוריה להשתמש באנרגיה גרעינית לצרכים אזרחיים ולמטרות שלום. נפעל לספק את התנאים הדרושים לטיפול בחומרים הללו ולאחסונם בבטחה".

ההצהרה הדרמטית מתפרסמת על רקע מתיחות ביטחונית חמורה. בלילה האחרון דווח על תקיפה אווירית שפגעה במסלול ההמראה של נמל התעופה הצבאי אבו א-דוהור שבמחוז אידליב, כ-70 קילומטרים מהגבול הטורקי. גורמים בוושינגטון ייחסו את התקיפה לישראל, אך בירושלים לא ניתנה תגובה רשמית.

על פי דיווחים שפורסמו בשבוע האחרון, ממשל טראמפ הגיע להסדרים חשאיים עם ישראל וסוריה, לפיהם הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית תפנה חומר גרעיני המאוחסן במתקן המכונה "אתר 99". במקום זה מאוחסנים רכיבי "עוגה צהובה" - חומר המופק מעפרת אורניום - לצד שאריות מפרויקט הכור באל-כיבאר שהופצץ על ידי ישראל בשנת תשס"ז (2007).