שר החוץ הסורי אסעד א-שיבאני פרסם היום (יום ג') הודעה רשמית חריגה, בה אישר כי המשטר בדמשק מחזיק בחומר גרעיני ומתכנן להותירו בידיו. מדובר בהצהרה רשמית ראשונה מסוגה, המגיעה כשבוע לאחר שהרשות הסוריה לאנרגיה אטומית רמזה לראשונה על קיומם של חומרים כאלה בשטחה.
במסיבת עיתונאים משותפת עם ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי, הבהיר שר החוץ הסורי: "החומר הגרעיני יישאר בחזקת סוריה, כפוף לערבויות של סבא"א. אנו מדגישים את זכותה של סוריה להשתמש באנרגיה גרעינית לצרכים אזרחיים ולמטרות שלום. נפעל לספק את התנאים הדרושים לטיפול בחומרים הללו ולאחסונם בבטחה".
ההצהרה הדרמטית מתפרסמת על רקע מתיחות ביטחונית חמורה. בלילה האחרון דווח על תקיפה אווירית שפגעה במסלול ההמראה של נמל התעופה הצבאי אבו א-דוהור שבמחוז אידליב, כ-70 קילומטרים מהגבול הטורקי. גורמים בוושינגטון ייחסו את התקיפה לישראל, אך בירושלים לא ניתנה תגובה רשמית.
על פי דיווחים שפורסמו בשבוע האחרון, ממשל טראמפ הגיע להסדרים חשאיים עם ישראל וסוריה, לפיהם הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית תפנה חומר גרעיני המאוחסן במתקן המכונה "אתר 99". במקום זה מאוחסנים רכיבי "עוגה צהובה" - חומר המופק מעפרת אורניום - לצד שאריות מפרויקט הכור באל-כיבאר שהופצץ על ידי ישראל בשנת תשס"ז (2007).
השליח האמריקני לסוריה טום בראק הביע ביקורת נוקבת על התקיפות המיוחסות לישראל. "מודאגים מאוד מכך שהתקיפות האוויריות הישראליות בבסיס אבו א-דוהור מהוות הסלמה מיותרת שאינה תורמת ליציבות האזורית", אמר בראק. לדבריו, "ממשלת א-שרע לא אימצה גישה תוקפנית ואינה מפעילה כוחות פרוקסיס. למעשה, היא הביעה שוב ושוב העדפה להרגעת המתיחות עם ישראל".
מדובר בביקורת אמריקנית חריגה על פעולות המיוחסות לישראל, המשקפת את המורכבות הדיפלומטית באזור.
משרד החוץ הסורי הגיב בחריפות לתקיפה הלילית וגינה אותה כ"תוקפנות בלתי מוצדקת והפרה בוטה של ריבונות סוריה ושלמותה הטריטוריאלית". בהודעה רשמית הזהיר המשרד מפני "הסלמה מסוכנת המאיימת על הביטחון והיציבות באזור".
ההתפתחויות מגיעות לאחר שהנשיא א-שרע התייחס בריאיון לרשת אל-ג'זירה לאפשרות של מגעים עם ישראל. "אנחנו נמנעים מעימות עם ישראל ואין לנו עניין בכך", הבהיר. לדבריו, "פועלים להשגת הסכם ביטחוני עם ישראל, בהשתתפות קבוצת מדינות. אם ההסכם הביטחוני עם ישראל יצליח, הוא יסלול את הדרך לשלום כולל - מבלי לוותר על זכויותיה של סוריה בגולן הכבוש".
0 תגובות