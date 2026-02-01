אבו מוחמד אל-ג'ולאני, הידוע גם בשמו הרשמי אחמד א-שרע, הוא נשיא סוריה החדש שעלה לשלטון בדצמבר 2023 לאחר הפלת משטרו של בשאר אסד. ג'ולאני, בעל עבר כמורד ומפקד צבאי, מנהיג כיום את סוריה בתקופת מעבר היסטורית המאופיינת בשינויים פוליטיים דרמטיים ובניסיונות לנרמל את היחסים עם המערב וישראל. המינוי העצמי שלו לנשיאות מסמן תקופה חדשה במדינה שסבלה משנים של מלחמת אזרחים והרס.

מאז עלייתו לשלטון, ג'ולאני מוביל מהלכים דיפלומטיים חסרי תקדים, כולל שיחות ישירות עם ישראל ופגישות היסטוריות עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. הנשיא הסורי ביקר בבית הלבן בביקור ראשון מסוגו של נשיא סורי בוושינגטון, שם קיבל מתנה אישית מטראמפ והצליח להשיג הסרת הסנקציות האמריקניות על סוריה. טראמפ הביע אמון בג'ולאני ואמר כי "הוא קשוח, אבל אנחנו מסתדרים טוב", תוך שהוא מדגיש את הפוטנציאל לשלום במזרח התיכון.

היחסים בין ישראל לסוריה תחת הנהגת ג'ולאני עברו תהפוכות משמעותיות. מצד אחד, דווח על שיחות ישירות ומגעים סודיים בין שתי המדינות, כאשר ישראל וסוריה הגיעו להסכמות ב-90% מהנושאים לפי דיווחים. ג'ולאני אף הביע נכונות להצטרף להסכמי אברהם ולנרמל את היחסים עם ישראל "בתנאים הנכונים". מצד שני, הוא דורש מישראל לסגת מהשטחים שכבשה בסוריה ומתח ביקורת על מדיניותה האזורית.

המשטר החדש מתמודד עם אתגרים ביטחוניים מורכבים, כולל איומי דאעש וניסיונות התנקשות בחייו של ג'ולאני. סוריה סיכלה שני ניסיונות התנקשות שתוכננו על ידי דאעש, ומנהלת מבצעים רחבי היקף נגד תאי טרור במדינה. במקביל, הממשל הסורי פועל לסיכול איומים איראניים בשטחו ומנסה למנוע הברחת נשק לחיזבאללה בלבנון, בשינוי דרמטי מהמדיניות של משטר אסד.

נושא הדרוזים בסוריה מהווה נקודת מתח משמעותית ביחסים עם ישראל. לאחר אירועי אלימות קשים במעוז הדרוזי א-סווידא, ישראל איימה בהתערבות צבאית להגנת הדרוזים, ואף תקפה כוחות סוריים שנעו לכיוון האזור. ג'ולאני האשים את ישראל בניסיון "לפלג את המדינה" ולייצר פילוג פנימי, אך בסופו של דבר הושגה הפסקת אש בתיווך אמריקאי. המשטר אף מינה מושלת דרוזית להר הדרוזים בצעד היסטורי.

המדיניות הפנימית של ג'ולאני מעוררת שאלות לגבי אופי המשטר החדש. למרות ניסיונותיו להציג פני מתינות ופתיחות למערב, ממצאים בספרי הלימוד החדשים בסוריה מעלים חששות לגבי תכנים קיצוניים. עם זאת, הממשל פועל לשילוב קבוצות מורדים שונות לצבא הסדיר ולבניית מוסדות מדינה מסודרים, תוך שהוא מנסה לאזן בין זהותו האסלאמית לבין הצורך בלגיטימציה בינלאומית.

היחסים עם רוסיה, שתמכה במשטר אסד, נמצאים בשלב עדין. משלחות רוסיות מבקרות בדמשק לדיונים על עתיד הבסיסים הצבאיים הרוסיים בסוריה, כאשר הממשל החדש מבקש את הסגרתו של אסד. במקביל, ג'ולאני מקדם יחסים עם מדינות ערב, כולל לבנון, ומנסה למצב את סוריה כשחקן אזורי אחראי. הנשיא הסורי אף נשא נאום באו"ם בניו יורק, בסימן השתלבות במשפחת העמים.