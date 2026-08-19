הקהילה הבינלאומית עומדת בפני אתגר ביטחוני מורכב בעקבות גילוי חומר גרעיני בסוריה. אבו מוחמד אל-ג'ולאני, הידוע כיום בשם אחמד א-שרעא, שהנהיג בעבר את ארגון "ג'בהת א-נוסרה" המזוהה עם אל-קאעידה, מחזיק כעת בשליטה במדינה שבה נמצא חומר גרעיני רגיש בכמויות ניכרות.

על פי דיווחים שפורסמו לאחרונה, ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, אישר כי צוותי הפיקוח של הארגון איתרו "כמה טונות" של חומר גרעיני באתר שלא היה ידוע קודם לכן. הרשויות הסוריות הודיעו על קיומו של האתר רק במהלך החודש האחרון. גרוסי הזהיר בפירוש: "אנחנו מדברים על חומר שעלול לשמש למטרות רעות".

גורמים בקהילה הבינלאומית מביעים דאגה ניכרת מהקצב המהיר שבו המשטר החדש פועל לקבלת הכרה בינלאומית בתחום הגרעיני. "חלפו רק 18 חודשים מאז עליית ג'ולאני לשלטון, כאשר בעבר שימש כמנהיג ג'יהאדיסטי בארגון אל-קאעידה", מציינים גורמים המעורים בפרטי העניין. לדבריהם, המשטר הסורי "מפגין רמת נוחות גבוהה מדי, במהירות רבה מדי" בכל הנוגע לפעילות גרעינית.

החשש המרכזי אינו בהכרח קיומו של נשק גרעיני מוכן לשימוש בשלב זה, אלא הסיכון הטמון בהחזקת חומר כזה במדינה חסרת יציבות. מומחים בתחום אי-ההפצה הגרעינית מזהירים מפני אפשרות ממשית של השתלטות גורמי טרור על המתקנים או שימוש לרעה בחומר במקרה של חוסר יציבות שלטונית נוספת.

למרות לחץ בינלאומי כבד ודיווחים על הבנות בין ארצות הברית, ישראל והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית להוצאת החומר מגבולות סוריה, שר החוץ הסורי, אסד אל-שייבאני, הבהיר במסיבת עיתונאים כי החומר יוותר בשטח המדינה. אל-שייבאני טען כי לסוריה קיימת "זכות ריבונית וחוקית" לפתח תוכנית גרעינית למטרות אזרחיות וכי החומרים אינם מהווים איום ביטחוני.