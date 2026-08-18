בית המשפט הפלילי בסוריה הוציא גזר דין מוות נגד וסים אל-אסד, קרוב משפחה של בשאר אל-אסד שכיהן כנשיא סוריה עד לנפילת משטרו. ההרשעה התבססה על מעורבותו בעבירות חמורות ביותר שבוצעו כנגד אזרחים במהלך תקופת השלטון.
על פי קביעות בית המשפט, אל-אסד היה שותף להקמתן של קבוצות חמושות בלתי חוקיות שביצעו, לפי הממצאים, מעשי טבח באזרחים. כמו כן הורשע במעורבות ישירה ברציחות מכוונות ושיטתיות ובביצוע מעשי עינויים.
המשמעות המיוחדת של פסק הדין נובעת מהזיקה המשפחתית של הנידון למשפחת אסד, ששלטה בסוריה במשך עשורים רבים. בשאר אל-אסד קיבל את השלטון מאביו חאפז אל-אסד בשנת 2000, והחזיק בו עד לקריסת המשטר בחודש דצמבר האחרון.
גזר הדין כנגד וסים אל-אסד מהווה חלק ממהלך רחב יותר של הרשויות הסוריות החדשות להביא לדין את אנשי המשטר הקודם ואת מי שחשודים במעורבות בפשעים שנעשו במהלך שנות המלחמה והדיכוי במדינה.
החשיבות של גזר הדין חורגת מעבר למקרה הפרטני: זהו אחד המקרים הבולטים הראשונים שבהם אדם הקשור במישרין למשפחת השלטון לשעבר עומד בפני העונש המחמיר ביותר שבמערכת המשפט הסוריה.
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