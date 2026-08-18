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סוריה לאחר נפילת המשטר

בעוון רצח ועינויים: בית משפט בסוריה גזר מוות על בן דודו של אסד

וסים אל-אסד הורשע בהקמת קבוצות חמושות שביצעו מעשי טבח, רצח שיטתי ועינויים נגד אזרחים במהלך שנות השלטון

נקמה בנשיא? בית המשפט גזר דין מוות על בן דודו של אסאד (צילום: רשתות ערביות )

בית המשפט הפלילי בסוריה הוציא גזר דין מוות נגד וסים אל-אסד, קרוב משפחה של בשאר אל-אסד שכיהן כנשיא סוריה עד לנפילת משטרו. ההרשעה התבססה על מעורבותו בעבירות חמורות ביותר שבוצעו כנגד אזרחים במהלך תקופת השלטון.

על פי קביעות בית המשפט, אל-אסד היה שותף להקמתן של קבוצות חמושות בלתי חוקיות שביצעו, לפי הממצאים, מעשי טבח באזרחים. כמו כן הורשע במעורבות ישירה ברציחות מכוונות ושיטתיות ובביצוע מעשי עינויים.

נקמה בנשיא? בית המשפט גזר דין מוות על בן דודו של אסאד (צילום: רשתות ערביות )

המשמעות המיוחדת של פסק הדין נובעת מהזיקה המשפחתית של הנידון למשפחת אסד, ששלטה בסוריה במשך עשורים רבים. בשאר אל-אסד קיבל את השלטון מאביו חאפז אל-אסד בשנת 2000, והחזיק בו עד לקריסת המשטר בחודש דצמבר האחרון.

גזר הדין כנגד וסים אל-אסד מהווה חלק ממהלך רחב יותר של הרשויות הסוריות החדשות להביא לדין את אנשי המשטר הקודם ואת מי שחשודים במעורבות בפשעים שנעשו במהלך שנות המלחמה והדיכוי במדינה.

החשיבות של גזר הדין חורגת מעבר למקרה הפרטני: זהו אחד המקרים הבולטים הראשונים שבהם אדם הקשור במישרין למשפחת השלטון לשעבר עומד בפני העונש המחמיר ביותר שבמערכת המשפט הסוריה.

סוריהבשאר אסדעונש מוותוסים אל-אסד
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