נקמה בנשיא? בית המשפט גזר דין מוות על בן דודו של אסאד ( צילום: רשתות ערביות )

בית המשפט הפלילי בסוריה הוציא גזר דין מוות נגד וסים אל-אסד, קרוב משפחה של בשאר אל-אסד שכיהן כנשיא סוריה עד לנפילת משטרו. ההרשעה התבססה על מעורבותו בעבירות חמורות ביותר שבוצעו כנגד אזרחים במהלך תקופת השלטון.

על פי קביעות בית המשפט, אל-אסד היה שותף להקמתן של קבוצות חמושות בלתי חוקיות שביצעו, לפי הממצאים, מעשי טבח באזרחים. כמו כן הורשע במעורבות ישירה ברציחות מכוונות ושיטתיות ובביצוע מעשי עינויים.

נקמה בנשיא? בית המשפט גזר דין מוות על בן דודו של אסאד ( צילום: רשתות ערביות )