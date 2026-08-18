שני עובדים בחברת התעופה האמריקנית "אמריקן איירליינס" זכו להוקרה מיוחדת בעקבות מעשה חסד יוצא דופן שביצעו, כך מדווח אתר Chabad.org. העובדים נרתמו לסייע לידידו של הרב אלי שלנגר הי"ד, שליח חב"ד שנרצח בפיגוע בסידני, להגיע בזמן למסע ההלוויה.

האירוע התרחש לאחר הפיגוע הקשה שאירע במהלך חג החנוכה האחרון באוסטרליה. מחבלים פתחו באש לעבר קהל שהשתתף בהדלקת נרות חנוכה מרכזית שאורגנה על ידי בית חב"ד המקומי בבונדאי ביץ' שבסידני. בפיגוע נרצחו חמישה עשר בני אדם ונפצעו עשרות, וביניהם היה הרב אלי שלנגר הי"ד, בן ארבעים ואחת, שהותיר אחריו אלמנה וחמישה יתומים.

כאשר נודע על רציחתו של הרב שלנגר, ביקש ידידו הקרוב אלי רוטמן, תושב דרום פלורידה שגדל עמו, להגיע בכל מחיר להלווייתו באוסטרליה. רוטמן הזמין ברגע האחרון טיסה ממיאמי ללוס אנג'לס, בכוונה להמשיך משם בטיסת חברה אחרת לסידני. אולם הטיסה הראשונה התעכבה ביותר משעתיים, ורוטמן ראה כיצד הסיכוי להגיע להלוויה מתרחק.

בינתיים, בנמל התעופה הבינלאומי של לוס אנג'לס (LAX), התרחשה התגייסות מיוחדת. זאק רקרוקי, מנהל צוות שירות הלקוחות של החברה בנמל, קיבל פנייה דחופה ברשת X מידיד אחר של הנרצח, שהסביר את המצב הטרגי ואת העיכוב הצפוי. רקרוקי החל מיד לבדוק כיצד ניתן לסייע, למרות שלרוטמן לא היה כרטיס של "אמריקן איירליינס" לקטע לוס אנג'לס-סידני, אלא של חברה מתחרה.

לאחר שניסיונות לתאם עם החברה המתחרה נכשלו, החליטו רקרוקי ומנהל מרכז השליטה במשמרת, מוחמד נג'אר, לנקוט בצעד חריג ביותר: השניים החליטו לעכב את הטיסה הבינלאומית של "אמריקן איירליינס" לסידני למשך ארבעים ושש דקות - צעד נדיר שבדרך כלל מופעל רק עבור קבוצות נוסעים גדולות.

כדי לאפשר את התוכנית, העביר נג'אר את שער הנחיתה של הטיסה ממיאמי לסמוך ככל האפשר לשער ההמראה לסידני. במקביל, מנהל המרחב של החברה בלוס אנג'לס אישר להנפיק לרוטמן כרטיס חדש לסידני על חשבון החברה ללא תשלום. צוות המטוס באוויר עדכן את רוטמן במכתב מיוחד מהקברניט שהטיסה לסידני ממתינה לו, והעביר אותו למושב קדמי לצורך יציאה מהירה.

עם נחיתתו בלוס אנג'לס, המתינו לו רקרוקי ונג'אר בשער, ליוו אותו במהירות אל המטוס הממתין והביעו את תנחומיהם בשם החברה. הנוסעים וצוות המטוס, שעודכנו על מטרת ההמתנה, גילו סבלנות והבנה.

בסופו של דבר, רוטמן נחת בסידני, עבר במהירות את ביקורת הדרכונים בסיוע צוות השירות של החברה, והגיע למסע ההלוויה דקות ספורות לפני תחילתו. מנכ"ל "אמריקן איירליינס", רוברט איזום, שיבח את התנהלות העובדים וציין שהדבר משקף את ערכי החברה. בטקס שנערך בניו יורק הוענקה לעובדים מדליית הוקרה על מנהיגות מוסרית וחמלה יוצאת דופן.

הקרן למרכז אושוויץ (AJCF), שהעניקה את המדליה, עוסקת בשנים האחרונות בתיעוד ובמאבק נגד העלייה באירועים אנטישמיים המופנים כלפי נוסעים יהודים בתעופה האזרחית. יו"ר הקרן, סימון ברגסון, ומנכ"ל הקרן, ג'ק סימוני, ציינו כי על רקע זה בלטה התנהלותה של "אמריקן איירליינס", שבחרה באמפתיה ובפעולה. באירוע הגאלה השנתי של הקרן, שנערך במתחם צ'לסי פירס בניו יורק בהשתתפות מנהיגים קהילתיים, מחנכים וניצולי שואה, חולק הכבוד לעובדים ולמנכ"ל החברה, ששיבח את עובדיו על מימוש חזון החברה לסיוע ולאכפתיות.