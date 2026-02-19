טיסה שעמדה להמריאה מנמל התעופה JFK בניו יורק, התעכבה למעלה משעה - בגלל... מדבקה | לפי אחד הנוסעים, באחת מהשורות במטוס היו חסרות מדבקות של "אסור לעשן" שמודבקות על גב המושב מה שמנע מהמטוס לקבל אישור המראה (תעופה)
אלפי עובדים של 'אמריקן איירליינס' בדרגי ניהול ביניים במחלקות מרובות, כולל תפעול שדות תעופה, הנדסה, תמיכת לקוחות ושירותי טכנולוגיית מידע, הגיעו אמש לעבודה - רק כדי לגלות שהם מפוטרים | זו הסיבה למהלך הדרמטי (תעופה)
בסיכום שנת 2025 עולה כי חברות התעופה האמריקאיות הגדולות שוב שולטות בשמיים - הן במספר המטוסים והן בצוותי הטיסה | "שלוש הגדולות" שולטות כמעט בכל מדד המשמש למדידת גודל חברות תעופה | שלוש חברות התעופה הללו מעסיקות יחד יותר מ-50,000 טייסים (תעופה)
שלוש חברות תעופה אירופיות מרכזיות - בריטיש איירווייז, איבריה אקספרס ו-SAS - שבות היום לפעול בישראל, לאחר הפסקה ממושכת שנבעה מהמצב הביטחוני | נכון לסוף החודש, צפויות לפעול בנתב"ג כ-57 חברות תעופה - המספר הגבוה ביותר מאז פרוץ המלחמה (תעופה)
ענקית התעופה 'אמריקן איירליינס', אשר נעדרה משמי ישראל במשך יותר משנתיים, הודיעה בסוף השבוע כי תחזור להפעיל טיסות יומיות לתל אביב החל מסוף מרץ 2026 | אם הכל ילך כשורה, בקיץ הקרוב עתידות לפעול 6 חברות בקו ישראל - ארה"ב: אל על, ארקיע, ישראייר, יונייטד איירליינס, דלתא, אמריקן איירליינס (תעופה)
אירוע חריג והזוי התרחש היום כאשר טייסי מטוס של אמריקן איירליינס שטס בין אומהה ללוס אנג'לס טעו ברעש שנשמע ברשת הקשר, וחשבו כי יש נוסע שמנסה לפרוץ לתא הטייס | הטעות גרמה להכרזה על מצב חירום כולל, כאשר המטוס חזר לאומהה וניידות חירום של שדה התעופה דהרו לקראתו - ואז התבררה האמת (תעופה)
גופת נוסע סמוי נמצאה בנמל התעופה בצפון קרוליינה, בתוך תא כן הנסע של מטוס American Airlines שהגיע בטיסה מאירופה | הגופה אותרה על ידי טכנאי תחזוקה במהלך בדיקה שגרתית בהאנגר | היחידה לחקירות פליליות פתחה בחקירת נסיבות המקרה, אך בשלב זה לא פורסמו פרטים נוספים על זהות הנוסע או שדה המוצא המדויק באירופה (תעופה)
בית המשפט בקליפורניה הורה לחברת התעופה אמריקן איירליינס לשלם מיליוני דולרים כפיצויים לנוסע שלקה בשבץ במהלך טיסה של החברה | על פי התביעה, הצוות לא התייעץ עם רופא והטייס אישר המראה, לאחר מכן הנוסע לקה בשבץ חמור יותר ונזקק לטיפול צמוד בביתו (תעופה)
נוסעים שהיו על סיפון מטוס של חברת התעופה אמריקן איירליינס שפונה בבהלה לאחר שריפה במנוע בחודש מרץ האחרון, תובעים את החברה בגין "רשלנות והתנהגות בוטה" | התביעה מאשימה את החברה ברשלנות, לא רק בתחזוקה, אלא גם באופן שבו הטייסים טיפלו ברעידות המנוע, כמו כן הטייסים היו צריכים להכריז מיד על מצב חירום, לפנות לשירותי כיבוי אש בשדה התעופה ולהחזיר את הטיסה חזרה לקולורדו (תעופה)