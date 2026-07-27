בבלי
עיכובים צפויים

בעקבות תקלה חריגה: שיבושים משמעותיים בטיסות לאירופה

תקלה במערכת יורוקונטרול בבריסל גורמת לשיבושים במרחב האווירי האירופי | נוסעים מתבקשים להתעדכן מול חברות התעופה (תעופה)

נמל התעופה בן גוריון, אילוסטרציה (צילום: יוסי אלוני\פלאש90)

רשות שדות התעופה הודיעה הערב (שלישי) כי עקב תקלה במערכת יורוקונטרול (Eurocontrol) בבריסל, צפויים שיבושים משמעותיים בלוח הטיסות במרחב האווירי האירופי.

כתוצאה מכך, קיימת סבירות גבוהה לעיכובים ממושכים בטיסות היוצאות והנכנסות בשעות הקרובות.

על פי ההודעה, השיבושים יימשכו עד להשלמת הטיפול בתקלה על ידי יורוקונטרול וחזרה לפעילות סדירה. רשות שדות התעופה ממליצה לכלל הנוסעים להתעדכן באופן שוטף מול חברות התעופה לגבי מועד ההמראה המעודכן וכל שינוי אפשרי בלוח הטיסות.

מערכת יורוקונטרול אחראית על תיאום התעבורה האווירית באירופה, ותקלה במערכת משפיעה על מאות טיסות ברחבי היבשת. נוסעים רבים שתכננו לצאת הערב לאירופה עלולים להיתקל בעיכובים משמעותיים או אף בביטולי טיסות.

רשות שדות התעופה מדגישה כי מדובר בתקלה טכנית מחוץ לשליטתה, והיא פועלת בתיאום מלא עם חברות התעופה לצורך עדכון הנוסעים.

נתב"גהאדמו"ר מגורכסא גלגליםשדה התעופהבבליאמריקן איירליינסהאדמו"ר מויזניץ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

אודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר