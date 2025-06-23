האדמו"ר מגור, נחת לפני כשעה בארץ לאחר שהות של כשבועיים בארה"ב במסגרת מבצע גיוס כספים עבור 'קרן עולם התורה' להחזקת עולם החסידות של גור בארץ | על אף המצב הרגיש בארץ, נחת האדמו"ר עם מטוסו בנתב"ג, כשמקבץ חסידים ואנשי עסקים מקדמים פני קודשו בהתרגשות (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ נחת בארץ, אחר שהות ממושכת בניכר לצורכי רפואה, ונופש | מאות חסידים נרגשים המתינו בשדה התעופה ובאופן ספונטני פצחו בשירה נרגשת, תוך שהאדמו"ר מעודד השירה בעוז ברחבת טרקלין 'פתאל' | האדמו"ר צפוי להופיע מחר לעת ערב לפני רבבות החסידים במעמד 'ההדלקה' לרגל ל"ג בעומר (חסידים)