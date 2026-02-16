המחבל שביצע את רצח היהודים הגדול בתולדות אוסטרליה השתתף היום במשפטו הראשון שנפתח בסידני | המחבל השתתף מרחוק באמצעות שיחת וידאו ואמר מילה בודדת לשופט | ההגנה עדיין לא יודעת באיזו אסטרטגיה לנקוט, כאשר עונשו של המחבל צפוי לכלול גזר דין על 15 עבירות רצח (בעולם)
שליח חב"ד בטקסס, שבו לייבל בן ה-20 נפצע בפיגוע בסידני ומאושפז בבית חולים באוסטרליה, חשף את רגעי הגבורה של בנו במהלך הפיגוע | הוא הוריד את החולצה והציל את חיי השוטר בחסימת עורקים. בהמשך ביקש ממנו את הנשק כדי להיאבק במחבל שהתקרב: "מקווה שאוסטרליה תכיר בו כגיבור" (חדשות בעולם)
תכנון מוקפד ואימונים לצד צילומי וידאו והצהרה מוקדמת | המשטרה האוסטרלית חושפת את פרטי חקירת מתקפת הטרור הקטלנית ביותר שידעו בהקהילה היהודית זה עשרות שנים | כך תכננו המחבלים, אב ובנו, את הטבח במסיבה | וגם: הרפורמות שהוכרזו באוסטרליה בעקבות הפיגוע הקטלני (חדשות, בעולם)
עובדת לשעבר באוניברסיטת סידני הואשמה בהטרדה אנטישמית של סטודנטים יהודים בסוכות | היא תועדה מגדפת ומשפילה, מכנית יהודים "טפילים" ומשמיעה שורה של הערות אנטישמיות. רק אחרי הטבח בחנוכה הגיע האישום (יהדות בעולם)
טייס פרטי מנוסה ממלבורן לקח על עצמו להביא את גופת חברו החב"דניק, שנרצח בפיגוע בחוף בונדי, לקבורה בעירו באמצעות מטוסו הפרטי | הטיסה מסידני כללה סיבובים חריג מעל זירת הפיגוע, עצירה זמנית של התנועה האווירית, הורדה של כסאות המטוס כדי שניתן יהיה להכניס את הארון (חרדים, בעולם)
הרמטכ"ל האיראני עבד א-רחים מוסאווי טען כי ישראל מבצעת "פעולות של פגיעה עצמית" נגד קהילות יהודיות מחוץ לגבולותיה, במטרה לעורר פחדים מאנטישמיות ו"להציג את עצמה" כקורבן | את הדברים אמר בהתייחסו לפיגוע הקטלני שהתרחש בשבוע שעבר בסידני (בעולם)
קהילת סידני שבאוסטרליה התכנסה הערב, שעון מקמי, שבוע בדיוק מהטבח הנורא, לטקס זיכרון מטלטל, במהלכו נשאו דברים גורמי ממשל וחברי קהילה | תשואות סוערות ניתנו לאביו של גיבור הפיגוע, אחמד אל אחמד, שהשתלט על המחבל | ראש ממשלת אוסטרליה ספג קריאות בוז, והרב יהורם אולמן, חמיו של שליח חב"ד שנרצח, קרא: "אנחנו מגיבים עם יותר אור" (אקטאואליה)
המשפיע הרב אשר פרקש חוזר לשנת תשנ"א, לרגע מרגש בחנוכה שבו הרבי מליובאוויטש חיזק את קהילת אוסטרליה בשידור חי. באותה תקופה, אוסטרליה עברה משבר כלכלי וקהילתי קשה - והרבי, ברגע אחד של שמחה ותנועות ידיים, הרים את הקהילה כולה (חסידות)
לפי דיווחים ראשוניים המגיעים מאוסטרליה, מספר חמושים נתפסו על ידי כוחות המשטרה בסמוך לאזור הפיגוע בחוף בונדי | בקהילה היהודית חוששים שמדובר במחבלים שניסו לפגוע ביהודים הרבים המתאספים במקום שהפך לאתר הנצחה (בעולם)
ביקור חיזוק ערך הבוקר גאב"ד מלבורן, הגה"צ רבי שלמה קאהן, בסידני, לשם הגיע בטיסה מיוחדת במרחק של שעה וחצי כדי לחזק את הקהילה בעקבות הפיגוע הקשה • הרב השתתף בהלוויות, ביקר פצועים ונפגש עם משפחות הנרצחים ורבני הקהילות • צפו בתיעוד (חרדים)
לפי דיווחים באוסטרליה, המחבל שביצע את הפיגוע הנורא שגבה את חייהם של 15 בני אדם בחגיגות חנוכה בסידני, החזיק בלא פחות משישה כלי נשק רשומים כחוק | כעת, לאחר הטבח הנורא שמהווה את אירוע הירי הקשה ביותר במדינה מזה עשרות שנים, המדינה בוחנת שינוי בחוקי הנשק ( בעולם)