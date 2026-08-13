לוחמים ישראלים בשטח סוריה ( צילום: דובר צה"ל )

מפת הכוחות האזורית עוברת שינוי משמעותי לאחר שסוריה הצטרפה לברית אסטרטגית חדשה עם טורקיה, ערב הסעודית ופקיסטן. לפי דיווחים בסוכנות הידיעות רויטרס, ההסכם נועד לקבע את מעמדה של דמשק בציר הסוני ולנתק אותה מטהראן לאחר שנים בהן שימשה כזירת השפעה איראנית מרכזית.

עבור ישראל, המהלך מציב מציאות מורכבת: מחד גיסא, הוא חוסם את "ציר הרשע" האיראני ומצמצם את האיום הישיר מצפון. מאידך גיסא, הוא יוצר מגבלות חדשות על חופש הפעולה הצבאי, משנה את מאזן ההרתעה האזורי, עלול לסבך את תהליכי הנורמליזציה עם מדינות ערב, ומחייב התמודדות עם מציאות חדשה לאורך גבול רמת הגולן.

פעילות כוחות צה"ל בשטח סוריה - צילום: דובר צה"ל פעילות כוחות צה"ל בשטח סוריה | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:21

הצטרפותה של סוריה לברית האזורית החדשה במסגרת מה שמכונה "הסכם מכה" מסמנת שינוי גיאו-אסטרטגי שמטרתו לחסום לצמיתות את ההשפעה האיראנית. במשך למעלה מעשור שימשה סוריה כמסדרון מרכזי להעברת אמצעי לחימה, יועצים צבאיים ומיליציות שיעיות מאיראן אל לבנון וגבול ישראל. כעת מציע ההסכם לממשל בדמשק מעטפת ביטחונית וכלכלית סונית, הכוללת גיבוי דיפלומטי, סיוע צבאי טורקי ותמיכה כלכלית סעודית נרחבת. חשד: הישראליות בווינה עזבו מרצונן בבלי | 12.08.26 מבחינה ביטחונית, המהלך מצמצם באופן משמעותי את הסיכון לניסיונות עתידיים של איראן או שלוחותיה להשתקע מחדש בשטח הסורי. חסימת המסדרון האיראני מונעת הקמת בסיסים קדמיים של כוח קודס או חיזבאללה בסמוך לגבול הצפוני, ויוצרת מציאות ביטחונית שונה לחלוטין. מעבר להיבט הביטחוני, החסות הסעודית-טורקית מעניקה לדמשק לגיטימציה אזורית וכלים לשיקום המדינה. לאחר שנים של מלחמת אזרחים, הרס כלכלי ופיצול טריטוריאלי, סוריה עמדה על סף קריסה והייתה בסכנה להפוך למוקד טרור של ארגונים סלפיים-ג'יהאדיסטיים. יציבות יחסית בחסות המחנה הסוני עשויה להפחית את זליגת הטרור לעבר הגבול הישראלי. עם זאת, הקיבוע בציר הסוני יוצר תלות הדוקה של דמשק באנקרה ובריאד, ומעלה שאלות לגבי עצמאותו של הממשל הסורי בהחלטות ביטחוניות. ישראל תידרש לעקוב מקרוב אחר יישום ההתחייבויות למניעת נוכחות איראנית, שכן כל הפרה עלולה להחזיר את האיום במהירות. בסיכומו של דבר, המהלך מייצג הזדמנות לנתק את סוריה מהציר השיעי, אך מחייב את ישראל להסתגל למציאות שבה דמשק אינה עוד שחקן מבודד.

הגבול עם לבנון, מבט ממטולה ( צילום: יהודה גליקמן )

השתלבותה של סוריה בברית האזורית החדשה מציבה אתגר אסטרטגי מורכב עבור ישראל. כל פעולה צבאית עתידית בשטח הסורי – בין אם מדובר בתקיפה נקודתית נגד יעדי טרור, חיסול שרידי תאים איראניים או סיכול תשתיות של מיליציות – עלולה להתפרש כפגיעה בברית כולה. המצב החדש, שבו פגיעה באחת החברות נתפסת כמתקפה על כולן, מצמצם באופן משמעותי את חופש הפעולה המבצעי שעמד לרשות צה"ל במסגרת "המערכה שבין המלחמות".

הסיכון אינו תיאורטי בלבד. פעולה צבאית ישראלית בסוריה עלולה לגרור תגובה חריפה או משבר דיפלומטי לא רק מול דמשק, אלא גם מול אנקרה – חברת נאט"ו בעלת עוצמה צבאית משמעותית – ומול פקיסטן, מעצמה גרעינית בעלת משקל בעולם המוסלמי. טורקיה כבר הוכיחה בעבר נכונות להגיב בתקיפות על מהלכים ישראליים, ופקיסטן עלולה לנצל אירועים כאלה לחיזוק מעמדה האזורי.

תוצאת המצב החדש עלולה להיות כפיית ריסון עצמי על ישראל, היסוס בביצוע תקיפות מונעות והסטת פעילות מודיעינית ומבצעית לערוצים חלופיים פחות יעילים. במקביל, ירושלים תיאלץ לשאת בנטל דיפלומטי כבד כדי להבהיר לבעלות הברית החדשות של סוריה כי פעולות צה"ל ממוקדות בהסרת איומים משותפים ולא בפגיעה בריבונות הסורית.

הגבלת חופש הפעולה היא המחיר הישיר של הקיבוע הסוני בדמשק, והיא מחייבת את מערכת הביטחון הישראלית לחשיבה מחודשת על כללי המשחק בזירה הצפונית.

מוקשים בגולן ( צילום: יהודה גליקמן )

צירופה של סוריה לברית האזורית נועד להציב קו אדום ברור סביב ריבונותה ולשדר מסר לירושלים: כל ניסיון לשנות את המציאות בשטח ייתקל בתגובה מתואמת של שחקנים אזוריים חזקים. ההרתעה האזורית אינה מבוססת עוד על משטר מבודד או רשת מיליציות, אלא על מעטפת רחבה של מדינות בעלות משקל כלכלי, צבאי ודמוגרפי משמעותי.

תחת החסות של הברית, סוריה צפויה לקבל מימון סעודי מסיבי וטכנולוגיה צבאית טורקית מתקדמת – מל"טים, מערכות הגנה אווירית, אמצעי לחימה מדויקים ותורות לחימה מודרניות – במטרה לשקם את צבאה שהתפרק במלחמת האזרחים. צבא סורי משוקם ומודרני, גם אם מנותק מהשפעה איראנית ישירה, מהווה אתגר אסטרטגי חדש עבור צה"ל. הוא משנה את מאזן הכוחות המקומי, מחייב הקצאת משאבים מוגברת להגנה ולמודיעין, ומעלה את המחיר של כל עימות עתידי בגזרה.

מערך ההרתעה הקולקטיבית עשוי לרסן את ישראל מפעולות יזומות רחבות היקף מתוך חשש מהסלמה רב-צדדית, אך עוצמתו האמיתית תלויה באמינות ההתחייבויות של שותפות הברית ובנכונותן לעמוד מאחוריהן בפועל. מול מציאות זו, ישראל תידרש לבנות מנגנוני הרתעה נגדית, לחזק שיתופי פעולה עם שחקנים אזוריים נוספים, ולשמור על עליונות טכנולוגית ומודיעינית כדי לאזן את השינוי במפה.

פעילות כוחות צה"ל בסוריה - צילום: דובר צה"ל פעילות כוחות צה"ל בסוריה | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:25

הסעודים, המסתכלים על סוריה כעל שותפה אסטרטגית מרכזית, עשויים להתנות כל התקדמות עתידית ביחסיהם עם ישראל בהסדרת האינטרסים של דמשק – לרבות סוגיות רגישות הנוגעות לרמת הגולן, לנוכחות הצבאית הישראלית ולמנגנוני התיאום הביטחוני בגזרה.

במקום שתהליך הנורמליזציה יתקדם על בסיס אינטרסים משותפים נגד האיום האיראני, הוא עלול להסתבך בדרישות סוריות המגובות במשקל של ריאד. השפעה זו אינה מוגבלת לסעודיה; טורקיה, המנהלת ממילא מערכת יחסים מורכבת עם ישראל, עלולה לנצל את הברית החדשה להפעלת לחץ דיפלומטי, בעוד פקיסטן תמצא כלים לגייס תמיכה בעולם המוסלמי.

התוצאה עלולה להיות האטה בתהליכי הנורמליזציה האזוריים, הגברת הביקורת הבינלאומית על ישראל, והפיכת כל עימות מקומי בסוריה לסוגיה אזורית רחבה. מול מציאות זו, ישראל תיאלץ לנהל דיפלומטיה זהירה, לחפש ערוצי הידברות עם דמשק בחסות בינלאומית, ולהמשיך לחדד את האינטרסים המשותפים במאבק בטרור ובחסימת ניסיונות התבססות של טהראן.

ההשלכות על יחסי החוץ של ישראל ממחישות כיצד מהלך גיאופוליטי בודד מסוגל לשנות את משוואת הנורמליזציה כולה.

קו הגבול בצפון ( צילום: יהודה גליקמן )

בעבר היה הסכסוך בגבול הצפוני מוגבל בעיקר למשטר אסד המבודד או לשלוחות איראניות. כיום, עם כניסת סוריה לברית, כל תקרית גבול, מחלוקת על ריבונות או פעולה צבאית ברמת הגולן הופכת לאירוע שבו מעורבות שלוש מעצמות אזוריות – טורקיה, סעודיה ופקיסטן.

מציאות זו מצמצמת את יכולת התמרון המדינית והצבאית של ישראל. מה שהיה עימות דו-צדדי או מוגבל הופך לעניין רב-צדדי בעל פוטנציאל הסלמה גבוה.

השינוי בסטטוס קוו מחייב את ישראל לחשוב מחדש על מדיניותה בגולן. כל פעולה יזומה, גם אם מוצדקת מבחינה ביטחונית, עלולה לגרור גינויים, לחץ דיפלומטי ואף איומים מצד חברות הברית. במקביל, דמשק עשויה להרגיש בטוחה יותר לדרוש שינויים במציאות בשטח או להעלות את סוגיית הריבונות בפורומים בינלאומיים בגיבוי שותפותיה.

התוצאה היא צמצום מרחב הגמישות הישראלי והפיכת הגולן מזירה שבה ישראל נהנתה מעליונות ברורה לזירה רגישה יותר מבחינה מדינית.

כדי להתמודד עם המציאות החדשה, ישראל תידרש לשלב עוצמה צבאית עם דיפלומטיה אקטיבית, לבנות ערוצי תיאום עם השחקנים החדשים ולשמור על קו אדום ברור בכל הנוגע לביטחונה הלאומי.

בסיכומו של דבר, הסכם מכה והצטרפות סוריה לברית הסונית מייצגים נקודת מפנה גיאופוליטית במזרח התיכון. הם מציעים לישראל הזדמנות לחסום את ההשפעה האיראנית, אך במחיר של מגבלות מבצעיות, הרתעה חדשה, סיבוך תהליכי נורמליזציה ושינוי הסטטוס קוו בגולן. ההתמודדות תדרוש שילוב של עוצמה, דיפלומטיה ותכנון אסטרטגי ארוך טווח.