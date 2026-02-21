שגריר ארצות הברית באו"ם מייק וולץ והשגריר דני דנון, ערכו היום סיור ביטחוני מקיף בגבול הצפון ובין היתר פגשו קצין בכיר בכוח אונדוף של האו"ם וקיבלו עדכון על הפעילות הביטחונית והמציאות בשטח ברמת הגולן (חדשות חוץ)
לאחר שביקר במקומות הקדושים ביותר לעדה הדרוזית ממשיך ישראל שפירא, חוקר ארץ ישראל, מזרחה לרמת הגולן, שם מתגלה סיפור מורכב של זהויות כפולות, גבולות משתנים וקהילה שרובה המוחלט נאמן למדינת ישראל | האבל במגרש הכדורגל (בארץ)
לאחר מאבק ציבורי ארוך ומחאה נרחבת של תושבים וארגוני סביבה, צה"ל הודיע רשמית על ביטול התוכנית להקמת מתחם אימונים במעיין עין פית שברמת הגולן | ההחלטה התקבלה בעקבות הפקת לקחים מהלחימה בעזה ושיקולים סביבתיים (צבא)
הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון פותחת לראשונה בהיסטוריה את מוצב עין עלמין ברמת הגולן, השוכן בצמוד לבריכת הקצינים המפורסמת לציבור הרחב בימי חול המועד סוכות | במקום יהיה ניתן לפגוש את מפני ומפנות המוקשים, להתרשם ממגוון החימושים שאיתרה הרלפ״ם ולהתנסות בגילוי מוקשי דמה (בארץ)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מפעיל לחץ ישיר הן על ישראל והן על סוריה כדי שאלו יגיעו להסכם ביטחון, אפילו הסכם ביניים ראשוני | ישראל מסרבת בינתיים לסגת מהאזורים שנכבשו, בעוד א-שרעא אינו מוכן גם להכיר ברמת הגולן הישראלית | ארוכה הדרך לשלום (מדיני)
אחרי כמעט שנתיים של מלחמה מתמשכת, בין הזמנים הזה הוא זמן טוב לצאת ולהתאוורר, לאסוף כוחות ולרפאות קצת את הנפש | כיוון שלא כל הציבור מחזיק ברשותו רכב, ורבים הם המשתמשים בתחבורה הציבורית, יצאנו לבדוק עבורכם את אתרי הטבע הנגישים גם בתחבורה ציבורית ואף בדקנו את מסלולי הנסיעה המומלצים כדי להגיע אליהם | מסלול באוטובוס - החלק הראשון (בין הזמנים)
בשבוע האחרון עלו לכותרות שכננו הדרוזים בדרום סוריה שחוו טבח מחריד ומזעזע מצד האספסוף הקיצוני המכונס תחת הצבא הסורי | מי שנלחם מצד הדרוזים, הם שורת ארגונים דרוזים חמושים שצברו וותק ארוך וכעת נלחמים על הבית | הם חלוקים ביחס כלפי המשטר החדש בדמשק, ואוחזים בדעות מנוגדות בשאלת החסות הישראלית | הצצה למיליציות הדרוזיות בסוריה (מגזין, העולם הערבי)
ברקע הדיווחים על הסכם שלום או "הסכם שביתת נשק" בין ישראל למשטר הסורי החדש, הערב דווח כי סוריה דורשת מישראל למסור חלק משטחי רמת הגולן | "אין דבר כזה שלום בחינם", כך על פי מקור סורי המקורב לנשיא אחמד אל-שרע (מדיני)