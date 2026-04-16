תוכנית חומש אסטרטגית לגולן וקצרין: 880 מיליון שקלים

השר אלקין

הממשלה אישרה הלילה (ה') את תוכנית החומש האסטרטגית להזנקת הגולן וקצרין, בהיקף של כ-880 מיליון שקלים. התוכנית, שגובשה על ידי שר האוצר בהובלת השר זאב אלקין בשיתוף ראשי הרשויות באזור, מהווה צעד משמעותי בחיזוק ההתיישבות והפיתוח באזור הצפון.

כידוע, התוכנית מגיעה על רקע המצב הביטחוני המורכב באזור ובעקבות מלחמת חרבות ברזל, כאשר הממשלה מבקשת לחזק את האחיזה היהודית ברמת הגולן ולהתמודד עם האתגרים הדמוגרפיים והכלכליים באזור. יעד דמוגרפי שאפתני: 3,000 משפחות חדשות עיקרה של התוכנית שאושרה מתמקד ביעד דמוגרפי שאפתני - קליטת 3,000 משפחות חדשות בשנים הקרובות. מתוכן, 1,500 משפחות יקלטו במועצה האזורית גולן ו-1,500 נוספות בבירת הגולן, קצרין. התוכנית כוללת השקעה מאסיבית בשדרוג מערכות החינוך, הקמת שכונות מגורים חדשות ופיתוח תשתיות תעסוקה מתקדמות. זאת, במטרה למשוך אוכלוסייה צעירה לאזור ולחזק את המרקם החברתי והכלכלי ברמת הגולן.

שר האוצר סמוטריץ' ( צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת )

מהפכה אקדמית: פקולטה לווטרינריה ובית חולים וטרינרי

אחד הצעדים המרכזיים בתוכנית הוא הקמת פקולטה לווטרינריה ובית חולים וטרינרי בשיתוף אוניברסיטת קרית שמונה. מהלך זה צפוי להעניק דחיפה משמעותית לפיתוח האקדמי והמקצועי באזור, ולמשוך סטודנטים ואנשי מקצוע לרמת הגולן.

הקמת המוסדות האקדמיים תורמת לא רק לפיתוח החינוכי, אלא גם ליצירת מקומות תעסוקה איכוtiים ולחיזוק המעמד של הגולן כמרכז אקדמי ומקצועי בצפון הארץ.

פיתוח עירוני ותשתיות

התוכנית כוללת השקעה נרחבת בפיתוח עירוני ותשתיות. בין היתר, מתוכננת הקמת שכונות מגורים חדשות, שדרוג מערכות החינוך והקמת תשתיות תעסוקה מתקדמות.

על פי התוכנית, יינתן סיוע ממשלתי משמעותי לעידוד צמיחה דמוגרפית בת קיימא ביישובי המועצה האזורית גולן ובקצרין. ההשקעה תתפרס על פני תחומים מגוונים, כולל תשתיות, חינוך, תעסוקה ודיור.

הסיור בגבול הצפון ( צילום: משרד החוץ )

מהבטחה למציאות

השר זאב אלקין, שהוביל את גיבוש התוכנית, ציין כי "התוכנית הופכת היום מהבטחה למציאות בשטח". אלקין, שמשמש כשר במשרד האוצר והאחראי על שיקום הצפון והדרום, פעל בשיתוף עם ראשי הרשויות באזור לקידום התוכנית.

התוכנית מגיעה בעקבות החלטות קודמות של הממשלה להכיר ביישובי קו הגבול עם לבנון כיישובי עדיפות לאומית, במסגרת מהלך אסטרטגי רחב יותר לחיזוק ההתיישבות בצפון. כזכור, הממשלה אישרה בעבר השקעה כוללת של מעל מיליארד שקלים ליישובי גבול לבנון, במטרה לעודד צמיחה דמוגרפית וקליטה של אלפי משפחות חדשות באזור.