נתניהו פתח את ישיבת הממשלה בהתייחסות לביקור ראש ממשלת הודו מודי. הוא דיבר על מערכת בריתות אזורית ושיתוף פעולה בהייטק ו-AI: "אני ביקרתי בהודו, מודי ביקר כאן. השתכשכנו במי הים התיכון, והרבה מים זרמו מאז גם בים התיכון וגם בגנגס וגם בירדן" | צפו (בארץ)
בישיבת הממשלה המתקיימת בשעה זו, השתתפה היועצת המשפטית לממשלה, במהלך הדיון שעסק בפרשת הרוגלות, היא דרשה שראש אח"מ בועז בלט ישתתף גם הוא, השר בן גביר סירב, ובהרב מיארה יחד עם פרקליט המדינה נטשו את ישיבת הממשלה בזעם (חדשות, פוליטי)
בפתח ישיבת הממשלה היום בירושלים התייחס פומבית ראש הממשלה נתניהו למהומות באיראן והביע תקווה "שהאומה הפרסית תשתחרר בקרוב מעול העריצות" | הוא אמר שישראל עוקבת בדריכות אחר הנעשה וציין: "ישראל ואיראן יחזרו להיות שותפות נאמנות בבניית עתיד של שגשוג ושלום" (אקטואליה)
במהלך ישיבת הממשלה התייחס ראש הממשלה למהומות הנרחבות באיראן - והביע הזדהות עם המוחים, ועם "השאיפות לחירות וצדק" | נתניהו גם הביע תמיכה במהלכיו של טראמפ בונצואלה והתייחס גם להתפתחויות בעזה (אקטואליה, בארץ)
הממשלה אישרה היום בישיבתה פה אחד את הצעת שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגירת גלי צה"ל | בעקבות ההחלטה, שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל להפסיק באופן מיידי את כלל המיונים לתחנה, ולהתחיל בשיבוץ החיילים המשרתים ביחידה ביחידות צה"ל השונות | ארגון העיתונאים הודיע כי יעתור לבג"ץ נגד החלטת הממשלה, עתירה אחת כבר הוגשה (חדשות)
במהלך ישיבת הממשלה שהתכנסה היום דנו השרים בהקמה של וועדת חקירה ממלכתית לאסון - וגם בהתקדמות העסקה והפסקת האש בעזה | השרה סטרוק התעניינה עד מתי תמשך עצירת האש ונתניהו השיב שעדיין יש חטופים להשיב, וכי לא ניתן לכמת זאת בזמן" | בן גביר: "גם היועמ"שית חייבת להיחקר" (פוליטי, בארץ)
במהלך ישיבת הממשלה שהתקיימה הבוקר, לרגל חמישים שנה להקמת יחידת הימ"מ, השרים יצאו במתקפה קשה נגד ההסתה המתחוללת נגדם | "אני עובר יום יום הפגנות אלימות מול הבית, כבר עשרה תיקים הוגשו נגד מפגינים והפרקליטות לא עושה דבר" (פוליטי)
שרים בממשלה תהו, מדוע מחלקים מסמכים של היועצת המשפטית במהלך הישיבה שהתקיימה היום | קרעי: "אם אנחנו מדיחים אותה ומחלקים את חוות הדעת שלה, אנחנו מחלישים את עצמנו" | באופוזיציה תוקפים: "עבריינים, שורפי אסמים" (פוליטי)
בישיבת ממשלה שהתכנסה במתחם מאובטח, התנהל עימות חריף בין שר החינוך לגילה גמליאל סביב קיצוץ של 0.6% מתקציבי המשרדים למימון אבטחת מוסדות חינוך | למרות ההתנגדות, הממשלה אישרה את הקיצוץ | שר האוצר החרים את הישיבה במחאה | השר לביטחון לאומי בירך על ההחלטה, ואמר כי היא תבטיח פתיחת שנת לימודים עם מאבטחים בבתי הספר (פוליטי)