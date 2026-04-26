הממשלה אישרה: דורון כהן ייכנס לתפקיד נציב שירות המדינה בי"ח אייר

אחרי סאגה שנמשכה למעלה משנה וכללה הגעה לבג"ץ - הממשלה אישרה את מינויו של דורון כהן לנציב שירות המדינה • הוא צפוי להיכנס לתפקיד בי"ח אייר - ל"ג בעומר

דורון כהן (צילום: מרים אלסטר\פלאש90)

אחרי סאגה שנמשכה למעלה משנה וכללה הגעה לבג"ץ, מינוי ממלא מקום זמני ומאבקים פנימיים - הממשלה אישרה כעת את מינויו של דורון כהן לתפקיד נציב שירות המדינה. כהן צפוי להיכנס לתפקיד בי"ח אייר - 5 במאי (ל"ג בעומר), ולסיים בכך את אחת הסאגות הממושכות ביותר במינויים בכירים בשירות המדינה.

כהן, שמביא עמו ניסיון עשיר הן בשירות הציבורי והן במגזר העסקי, שימש בעבר במספר תפקידים בכירים: מנכ"ל משרד האוצר, מנהל רשות החברות הממשלתיות, מנכ"ל דסק"ש ויו"ר דירקטוריון סלקום. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי המינוי הובא בפני ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה ולאחר מכן לאישור הממשלה.

קרבות מאחורי הקלעים בלשכת רה"מ

מאחורי הקלעים של המינוי התחוללו קרבות קשים בלשכת ראש הממשלה. על פי גורמים בלשכה, מי שדחף והוביל את בחירתו של כהן היה דוד שרן, מנכ"ל הליכוד בפועל, נגד קרב בלימה שניהל צחי ברוורמן, ראש הסגל היוצא שמצוי תחת חקירות.

לפי הדיווחים, שרן מתפקד אמנם כממלא מקום מנכ"ל הליכוד, בעוד 'על הנייר' הדובר זיו אגמון שימש כממלא מקום ראש הסגל במקביל לתפקידו כדובר. אך לפי אותם גורמים - מעמדו של שרן התחזק מאוד בתוך הלשכה, הוא ה'מוציא והמביא' ומתפקד כראש הסגל בפועל.

הסאגה הארוכה סביב מינוי נציב שירות המדינה החלה לפני למעלה משנה, כאשר הממשלה ניסתה למנות נציב קבוע בדרך שמונו נציבי שירות המדינה עד היום. אך הייעוץ המשפטי לממשלה, בגיבוי בג"ץ, מנע זאת ודרש הליך תחרותי. כעת, עם אישור מינויו של דורון כהן, צפויה הסאגה הממושכת להסתיים.

