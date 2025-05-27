השר לשירותי דת מיכאל מלכיאלי זועם על ההכרזה של ראש הממשלה למנות את מנכ"ל הרבנות הראשית לתפקיד ממלא מקום נציב שירות המדינה שפורסמה בלי להתייעץ איתו | לפי הדיווח השר דרש באחרונה להדיח את כהן מתפקידו בשל ניהול כושל (חדשות, פוליטי)
אחרי סאגה ארוכה בדבר זהותו של ממלא מקום נציב שירות המדינה, ראש הממשלה הודיע כי המועמד המוביל לתפקיד מבחינתו הוא מנכ"ל הרבנות הראשית, יהודה כהן | "מביא עמו ניסיון ניהולי עשיר ורב־שנים במגזר הציבורי, המקומי והארצי" (חדשות,בארץ)
בניגוד לעמדת הממשלה, בית המשפט העליון החליט כי ההליך למינוי נציב שירות המדינה יהיה בהליך תחרותי | השופט עמית: "מנגנון מינוי תחרותי יתרום לצורך למנוע חדירת שיקולים פוליטיים להליך המינוי של הנציב" | סולברג: "אין מקום להכניס את ההליך התחרותי בחזרה 'דרך החלון' באמצעות ביקורת שיפוטית" (חדשות)
צוות מיוחד הציג היום לנתניהו, את התובנות העיקריות בנוגע להשפעת הבינה המלאכותית על ההון האנושי בשירות המדינה | נתניהו: "נפעל במהירות ובנחישות להוביל את מהפכת הדיגיטל והבינה המלאכותית, בשירות המדינה" (טכנולוגיה)
בעקבות החלטת בית המשפט העליון לדחות את
העתירה נגד מינויו של עו"ד רואי כחלון לממלא מקום נציב שירות המדינה, ראש
הממשלה בנימין נתניהו בירך על ההחלטה והדגיש כי כחלון הוא איש מקצוע מסור וישרת את
המדינה על הצד הטוב ביותר (חדשות משפט)
שופטי בית המשפט העליון הכריעו הערב, כי אין בכוונתם לקבל את העתירה נגד מינויו באופן זמני של עו"ד רואי כחלון לממלא מקום נציב שירות המדינה | השופטים, נימקו את ההחלטה בכך שראש הממשלה הצהיר כי אין בכוונתו להאריך את המינוי ליותר מ-3 חודשים (משפט)