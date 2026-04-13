תוכנית ממשלתית לעידוד צמיחה דמוגרפית בגליל ובגולן

ישיבת הממשלה ה-145 תתכנס היום (שני, כ"ו בניסן התשפ"ו) בצורה מפוצלת ובוועדות חזותיות, כאשר על סדר היום עומדים נושאים ביטחוניים ומדיניים חשובים. בין הנושאים המרכזיים - תוכנית ממשלתית לעידוד צמיחה דמוגרפית בת קיימא ביישובי המועצה האזורית גולן ובקצרין לשנים 2026-2030.

התוכנית, שמגיש השר במשרד האוצר, נועדה להתמודד עם האתגר הדמוגרפי באזור הגליל והגולן. זאת בעת שהאזור מתמודד עם שינויים דמוגרפיים משמעותיים בשנים האחרונות. הדיון בנושא זה מגיע בעת שהממשלה מבקשת לחזק את האחיזה היהודית באזורים אלו.

סקירה ביטחונית והארכת מצב מיוחד

הישיבה תיפתח בסקירה ביטחונית, כמקובל בישיבות הממשלה. לאחר מכן יידון הצעת שר הביטחון להארכת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף. ההחלטה על הארכת המצב המיוחד מגיעה על רקע המצב הביטחוני המתמשך והצורך בהיערכות מתאימה של העורף.

כידוע, מצב מיוחד בעורף מאפשר לרשויות להיערך באופן מיטבי למצבי חירום ולהפעיל נהלים מיוחדים לשמירה על ביטחון האזרחים. ההחלטה על ההארכה צפויה לעבור ללא קשיים מיוחדים.

תיקון תקנון משואות ורישיונות ייצוא

בנוסף לנושאים הביטחוניים והדמוגרפיים, תדון הממשלה גם בתיקון התקנון לבחירת משיאי המשואות בטקס הדלקת המשואות. את ההצעה מגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו, והיא נושאת את מספר נספח 1762.

כמו כן, שר הביטחון ושר החוץ יגישו במשותף הצעה בנושא הליך אישורים לרישיונות ייצוא ביטחוני בעסקאות של כלי ירייה. ההצעה, שנושאת את מספר נספח 1761, עוסקת בייעול ההליכים והבקרה על יצוא אמצעי לחימה.

ישיבת הממשלה המפוצלת צפויה להימשך מספר שעות, כאשר הדיונים יתקיימו בוועדות חזותיות. סדר היום המגוון משקף את מגוון האתגרים העומדים בפני הממשלה - מנושאים ביטחוניים דחופים ועד לתכנון ארוך טווח של חיזוק ההתיישבות באזורים אסטרטגיים.